La modelo marabina Fabiola Martínez confiesa que fue víctima de abuso sexual a los 5 años

La marabina Fabiola Martínez, de 51 años, conocida por ser la exesposa del cantante y presentador español Bertín Osborne, confesó haber sido víctima de abuso sexual desde los 5 años. Por esta razón, decidió publicar un libro titulado ‘Cuando el silencio no es una opción’.

"He estado un poco escondida porque necesitaba tiempo", señaló, y aseguró que aún está en proceso de sanación.

Con esta publicación que contiene 200 páginas, Fabiola busca concienciar a la sociedad sobre la prevalencia de los abusos sexuales. Según cuenta, una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren abuso sexual, y lo más probable es que ninguno de ellos sea víctima de la misma persona.

