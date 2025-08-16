La Niña Roa lanza “La Dama de Hierro”: una catarsis musical que honra a las mujeres que aman desde el dolor

Con una voz desgarradora y una autenticidad que trasciende géneros, la artista colombiana La Niña Roa presenta “La Dama de Hierro”, una balada poderosa con tintes de banda regional, mexicana y rock, producida por el reconocido Charly García en Houston.

Este sencillo, originalmente escrito por Aníbal Pastor, no es solo una canción: es un grito de libertad, una herida abierta hecha arte y un tributo a todas las mujeres que han amado profundamente, incluso desde el dolor más íntimo. Para La Niña Roa, también es un acto de sanación personal.

Proyectada como una de las artistas más auténticas de Colombia, se ha atrevido a combinar el género regional con pinceladas de rock, dando un sello único a su música.

“La Dama de Hierro” forma parte de su primer álbum, “La Jodida”, que incluirá 10 canciones escritas por ella, con letras crudas, poéticas y profundamente humanas. La producción retrata la vida de una mujer que, a pesar de caminar por senderos espinosos, logra transformarse en un espíritu indomable, resiliente y libre.

Inspirada por su historia familiar marcada por el amor, la violencia doméstica, el perdón y la reconstrucción, La Niña Roa convierte el dolor en un refugio colectivo. El tema rinde homenaje a su madre, una mujer valiente que rompió el ciclo del sufrimiento, y a figuras como Marisela, ícono de resistencia emocional y artística.

“Ser una dama de hierro no significa endurecerse. Significa sobrevivir, sanar y seguir amando desde la dignidad”, afirma La Niña Roa. Foto: Cortesía

Un videoclip que habla de poder y vulnerabilidad

El video oficial, rodado en Bogotá y en el ring del Champions Boxing Club, es una declaración visual de fuerza y sensualidad emocional. Bajo la dirección de Arte Raven, combina escenas de lucha y momentos íntimos, mostrando a una mujer que no se quiebra, pero tampoco oculta su vulnerabilidad. La participación del modelo Jhojan Rodríguez aporta tensión y emoción a esta historia de lucha interna y deseo de libertad.

“Una artista con propósito”

Con este lanzamiento, La Niña Roa se consolida como una voz emergente dentro del género regional mexicano, llevando su identidad colombiana y su experiencia de vida al centro de una propuesta musical honesta y valiente.

Poco a poco, ha logrado adentrarse en la industria musical y ganarse el corazón del público colombiano y latinoamericano. Gracias a su esfuerzo y al de su equipo de trabajo, ha tejido una red de contactos clave, con los cuales avanza para nuevos y ambiciosos proyectos.

Sin duda, lo que viene para La Niña Roa promete un camino de grandes éxitos.

