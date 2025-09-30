La película Alí Primera será la candidata por Venezuela a los Óscar

Alí Primera, de Daniel Yegres, es el filme seleccionado por Venezuela para buscar una postulación en la categoría Mejor Película Internacional en la edición 98 de los Premios Óscar, que se celebrará el 15 de marzo de 2026.

La noticia fue compartida a través de la cuenta de Instagram de la Asociación Nacional Autores Cinematográficos (ANAC).

“Esta obra fue seleccionada por un comité conformado por representantes de diversos gremios de nuestra cinematografía y por figuras representativas de la comunidad cinematográfica venezolana, que por mayoría escogió la película de Daniel Yegres sobre la vida del popular autor y cantante Alí Primera, un referente cultural de nuestro país”, informó la ANAC.

Alí Primera llegó a los cines en octubre de 2024. El filme sigue la historia del cantautor venezolano y los eventos históricos que lo llevaron a ser conocido como el “cantor del pueblo”.

En 2024, Alí Primera fue la película venezolana más vista. La biopic del cantante de “Techos de cartón” llevó a las salas a 20.450 espectadores y recaudó 44.013 dólares, según cifras de la Asociación de la Industria del Cine (Asoinci).

El año pasado se estrenaron 20 películas venezolanas, que llevaron a las salas a 75.436 espectadores, de acuerdo con cifras de Asoinci. Esto representa apenas un 0,97% del total de público que acudió a las salas de cine durante todo el año: 7.793.839.

Lee también: Ali Primera es más que una película biográfica: Daniel Yegres, director del film

Noticia al Día con información de El Nacional