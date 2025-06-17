La periodista venezolana Andrea Igliozzi se alza con ocho Premios Emmy

La periodista venezolana Andrea Igliozzi, quien estuvo amparada bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, no solo celebró sus ocho premios Emmy en San Francisco, California, el pasado 14 de junio, sino que también aprovechó la ocasión para enviar un contundente mensaje de apoyo a la comunidad inmigrante en el país norteamericano.

Con una década de experiencia en suelo estadounidense, Igliozzi se presentó como una inmigrante venezolana que, gracias al TPS, ha logrado cumplir sus sueños, al igual que muchos otros. Las emotivas palabras de la periodista llegan en un momento crucial, dado que la administración de Donald Trump ha manifestado intenciones de eliminar este estatus migratorio para ciertos grupos.

A través de sus redes sociales, Igliozzi publicó un mensaje que resalta el valor y la contribución de los inmigrantes en Estados Unidos.

"Soy inmigrante. Soy de Venezuela. Y estoy aquí, trabajando duro, todos los días, como muchos inmigrantes", afirmó. En un claro rechazo a la estigmatización, enfatizó: "En tiempos donde se nos señala, se nos juzga y se generaliza con tanto odio, me parecía importante aprovechar ese momento para decir en voz alta algo simple, pero poderoso: los inmigrantes también hacemos el bien. También trabajamos con honestidad. También aportamos. También ganamos".

Igliozzi subrayó que los ocho premios Emmy no son solo suyos, sino un triunfo compartido. Representan un reconocimiento a «todos los que cruzaron fronteras con el corazón lleno de esperanza» y que luchan diariamente «por un lugar con dignidad.» La periodista dedicó sus galardones a su familia, a sus colegas y, especialmente, a la comunidad que le ha permitido contar sus historias "con respeto y empatía".

"Ser inmigrante no es fácil, pero es un honor. Somos trabajadores, luchadores, creativos. Venimos a sumar, a construir, a levantar este país con nuestras manos, nuestras voces y nuestros sueños", concluyó, reafirmando el papel vital de los inmigrantes en la sociedad.

Lee también: La periodista venezolana Andrea Igliozzi alcanza 10 nominaciones al Emmy

Noticia al Día/Información de El Pitazo