La polémica de que la nueva Blancanieves ni siquiera es blanca

La nueva Blancanieves, que se estrenará en 2024, es latina. Es decir, no es blanca de piel como su nombre indica. ¿Tiene sentido? No. Si un personaje se llama Blancanieves porque su piel es tan blanca como la nieve, ¿por qué crear una nueva Blancanieves que no tiene la piel blanca como la nieve? No se trata de raza, sino de sentido común.

¿No habría que llamar a esa nueva Blancanieves «Latinanieves», por ejemplo? Un nombre que de por sí ya sería absurdo porque todo lo que rodea a esta ideología confusa y nociva es absurdo.

Lo disparatado nada más que acaba de comenzar en el título, lo cual no es poco. La actriz que interpreta a Blancanieves, Rachel Zegler (quien interpretó a la portorriqueña María Vásquez en la West Side Story de Spielberg), dijo: «El personaje original apareció en 1937 (en realidad está basado en un personaje de los hermanos Grimm de 1812) y es muy evidente que hay un gran enfoque en su historia de amor con un chico que literalmente la acosa… Así que no hicimos eso esta vez».

Resulta que, según Zegler (y Disney), el príncipe acosa a Blancanieves, ¿el argumento?: ninguno; simplemente lo dicen Zegler y Disney, del mismo modo que Blancanieves, una joven blanca como la nieve, ahora ya no lo es, pero sin embargo se sigue llamando Blancanieves.

Rachel Zegler como ‘Blancanieves’ (2024).

Blancanieves ya no está rodeada de enanitos

También resulta que la historia tampoco es una historia de amor «y eso es maravilloso», según Zegler. Es maravilloso que una historia de amor clásico deje de ser una historia de amor, según Disney, que continúa en la partida de bolos en la que ha convertido a la inocente Blancanieves, que ya no está rodeada de enanitos.

Solo hay uno, al parecer, entre los siete personajes que eran los enanitos y ya no lo son. ¿Por qué? Pues por la misma razón que Blancanieves no es blanca: la ideología de la sinrazón.

Algunas imágenes que se han podido ver de la película revelan la apariencia física de los nuevos «enanitos», de los cuales solo uno de ellos, como ya se ha dicho, padece de acondroplasia. Los otros 6 no lo padecen. De hecho, uno de ellos parece todo lo contrario, es muy alto, tanto que se aprecia que pueda padecer de gigantismo. Solo dos de ellos, además del enano y el «gigante», son blancos. De los otros tres, dos son negros (y uno de estos dos es mujer) y el otro es mulato.

¿Irán a trabajar a la mina todos los días desde el amanecer hasta la noche como en la historia principal? Casi da risa solo pensarlo después de los antecedentes. Podrían ser activistas climáticos o liberados sindicales que luchan no solo por los derechos de los mineros, sino por el derecho a que Blancanieves sea latina. Si el absurdo no tiene límites en la realidad, imagínese en la imaginación.

Noticia al Día/El País