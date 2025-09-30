Martes 30 de septiembre de 2025
Entretenimiento

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie regresarán a la gran pantalla luego de 20 años

Por María Briceño

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027
Los Simpsons 2 está oficialmente en desarrollo en 20th Century de Disney y se estrenará en cines el 23 de julio de 2027. La película ha sustituido a un proyecto de Marvel sin título, que ha sido retirado de la programación del estudio.

Aún no se ha confirmado ningún detalle de la trama de la secuela de Los Simpson, pero 20th Century Studios compartió el póster en Instagram, que presenta una distintiva dona rosa y el eslogan “Homero volverá por una segunda ración”.

Creada por Matt Groening, esta es la producción animada y comedia de situación más longeva de la televisión.

Fue en julio de 2007 que se estrenó Los Simpson: La Película, filme que cosechó un éxito rotundo, recaudando 536 millones de dólares en taquilla mundial con un presupuesto de 75 millones. Este mostró a un Springfield confinado bajo una enorme cúpula de cristal después de que Homero contaminara accidentalmente el lago del pueblo.

Noticia al Día/Información de El Universal

