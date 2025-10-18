Sábado 18 de octubre de 2025
Al Dia

La venezolana Amira Moreno se corona Miss Teen Universo

Su participación destacó por una puesta en escena poderosa, donde lució un traje típico inspirado en Doña Bárbara, ícono de la mujer llanera, fuerte y empoderada

Por María Briceño

La venezolana Amira Moreno se corona Miss Teen Universo
Foto: RRSS/Tramoya Universal
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La venezolana Amira Moreno, se coronó Miss Teen Universo 2025, este sábado 18 de octubre.

La joven oriunda del estado Lara, con apenas 16 años, se impuso en Jaipur, India, ante representantes de más de 30 países.

Su participación destacó por una puesta en escena poderosa, donde lució un traje típico inspirado en Doña Bárbara, ícono de la mujer llanera, fuerte y empoderada.

Amira Moreno no solo ganó la corona, sino que se convirtió en la primera venezolana en obtener el título en este certamen. Su performance, cargada de carisma, seguridad y coherencia escénica, marcó un punto de inflexión en la competencia.

Además, el jurado valoró su respuesta en la ronda de preguntas, donde abordó temas de liderazgo juvenil y empoderamiento femenino con claridad y convicción.

Lee también: Miss Zulia, Valeria Di Martino se va a Caracas el 18 de agosto rumbo al Miss Venezuela

Noticia al Día/Con información de Diario 2001

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Así está el ambiente en Isnotú a solo horas de la canonización: Peregrinación, oraciones y vigilias manifiestan la fe de los devotos

Así está el ambiente en Isnotú a solo horas de la canonización: Peregrinación, oraciones y vigilias manifiestan la fe de los devotos

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio

Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

Con la fe desbordada: Petare se engalana con imponente mural de José Gregorio Hernández

Con la fe desbordada: Petare se engalana con imponente mural de José Gregorio Hernández

Reportan incendio en el patio de tanques en Palmarejo

Reportan incendio en el patio de tanques en Palmarejo

Falta un día para la canonización

Falta un día para la canonización

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

La venezolana Amira Moreno se corona Miss Teen Universo

Su participación destacó por una puesta en escena poderosa, donde lució un traje típico inspirado en Doña Bárbara, ícono de la mujer llanera, fuerte y empoderada
Nacionales

Plan " + Luz para Catatumbo" inició con la instalación de mil 500 luminarias

El gobernador Luis Caldera, encabezó desde la parroquia Encontrados, municipio Catatumbo, el lanzamiento del Plan "+ Luz para Catatumbo" donde…
Educación

Ministerio de Educación suspendes clases este lunes 20-Oct por decreto de día no laborable

Las instituciones explicaron que las actividades escolares se reanudarán con normalidad el martes 21 de octubre
Zulia

Mujeres del oeste de Maracaibo marcharon para promover prevención del cáncer de mama

Centenares de mujeres y hombres vestidos de rosa marcharon desde el mercado periférico de La Limpia hasta la plaza El…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025