La venezolana Amira Moreno se corona Miss Teen Universo

La venezolana Amira Moreno, se coronó Miss Teen Universo 2025, este sábado 18 de octubre.

La joven oriunda del estado Lara, con apenas 16 años, se impuso en Jaipur, India, ante representantes de más de 30 países.

Su participación destacó por una puesta en escena poderosa, donde lució un traje típico inspirado en Doña Bárbara, ícono de la mujer llanera, fuerte y empoderada.

Amira Moreno no solo ganó la corona, sino que se convirtió en la primera venezolana en obtener el título en este certamen. Su performance, cargada de carisma, seguridad y coherencia escénica, marcó un punto de inflexión en la competencia.

Además, el jurado valoró su respuesta en la ronda de preguntas, donde abordó temas de liderazgo juvenil y empoderamiento femenino con claridad y convicción.

Noticia al Día/Con información de Diario 2001