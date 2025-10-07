Lunes 06 de octubre de 2025
La venezolana Andrea Rubio será la animadora del Miss International 2025

La venezolana logró alzarse con la corona del Miss International en 2023

Por María Briceño

La venezolana Andrea Rubio será la animadora del Miss International 2025
La organización Miss Internacional ha confirmado que la modelo y periodista Andrea Rubio, será la conductora de la noche final del certamen el próximo jueves 27 de noviembre en Tokio, Japón.

El certamen nipón promete una edición 2025 renovada, con la creación de una canción y otras sorpresas de las cuales no revelaron detalles. Andrea no solo estará en la noche de coronación, sino también participará en las actividades diarias, que tendrán las delegadas de diversos países.

“Andrea Rubio será la anfitriona de la edición número 63. Cerca de 80 delegadas de todo el mundo competirán por el prestigioso título, que actualmente ostenta la belleza vietnamita Huynh Thi”, escribieron en Instagram.

En este sentido, aseveraron que las candidatas llegarán a Japón desde el 12 de noviembre, tendrán la presentación del traje típico el 16 y la evaluación preliminar el 24 de noviembre.

Noticia al Día/Información de Meridiano

