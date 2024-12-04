Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

La vida y el legado de Enrique Guzmán unió a México y Venezuela: El eterno galán del rock

Enrique Guzmán, una figura emblemática de la música y el espectáculo en México, guarda un vínculo especial con Venezuela, ya…

Por Andrea Guerrero

La vida y el legado de Enrique Guzmán unió a México y Venezuela: El eterno galán del rock
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Enrique Guzmán, una figura emblemática de la música y el espectáculo en México, guarda un vínculo especial con Venezuela, ya que posee raíces en este país caribeño. Guzmán es esposo de la fallecida actriz mexicana, Silvia Pinal, y padre de Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Viridiana Alatriste, Luis Enrique Guzmán.

A pesar de haber forjado una exitosa carrera en tierras aztecas, donde es considerado uno de los íconos del rock and roll en español, sus orígenes venezolanos han sido parte fundamental de su identidad.

Nacido en Caracas el 1 de febrero de 1943, Guzmán emigró a México siendo muy joven, donde rápidamente conquistó el corazón del público con su carisma y su potente voz.

Su música, que combina elementos del rock and roll con baladas románticas, lo convirtió en uno de los artistas más populares de su generación.

Un ídolo de dos países

A pesar de los años transcurridos desde su partida de Venezuela, Guzmán no ha olvidado sus raíces.

En diversas entrevistas, ha expresado su cariño por su país natal y ha reconocido la influencia que su cultura tuvo en su formación artística.

Su música, con sus letras llenas de sentimiento y energía, ha trascendido fronteras y sigue siendo disfrutada por varias generaciones.

Una vida llena de éxitos

Enrique Guzmán ha sido reconocido por múltiples cantantes y autores, entre ellos Joan Sebastián, Juan Gabriel, Joaquín Sabina, Rocío Dúrcal, Cristian Castro, Sin Bandera, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Mijares, Emmanuel, Pedro Fernández, Pepe Aguilar, Alejandro Fernández y Miguel Ríos quienes lo acompañaron durante un concierto para conmemorar su 35 aniversario en 1995.

Su legado musical es indiscutible, y sus canciones siguen siendo escuchadas en todo el mundo hispanohablante.

Noticia al Día / Andrea Guerrero

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas "Que bien te ves, San Francisco"

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan "Speedy" González

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Arte para Miami desde Venezuela exhibe la White’s Art Gallery este sábado

Este sábado 20 de septiembre inaugurará su mas reciente exposición
Zulia

Alcaldía de Maracaibo lleva mercados populares a Idelfonso Vásquez

La Alcaldía de Maracaibo lleva jornadas populares a la parroquia Idelfonso Vásquez. La iniciativa, esta diseñada para que las comunidades tengan acceso a productos esenciales con precios solidarios.
Zulia

Encendido de Bella Vista será el próximo 7 de noviembre

Conozca todo el cronograma de actividades para las Fiestas Patronales

Zulia

Estos serán los puntos de encuentro del Potazo Chiquinquireño el 26 y 27-Sep

El potazo iniciará a partir de las 8:00 de la mañana y finaliza a las 6:00 de la tarde

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025