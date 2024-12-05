Las mujeres ya no quieren usar jeans, esta es la moda ahora para 2025

La moda del 2025 promete una revolución en nuestros armarios. Los pants, tradicionalmente asociados a la comodidad y el deporte, se perfilan como la prenda estrella del próximo año, destronando a los omnipresentes jeans.

Después de un 2024 marcado por el lujo y la formalidad, la moda parece tomar un giro hacia un estilo más relajado, sin renunciar a la elegancia. La clave estará en combinar lo deportivo con lo sofisticado, creando looks únicos y versátiles.

Los pants se convertirán en piezas clave para el día a día, pudiendo combinarse con una amplia variedad de prendas. Chaquetas oversize, blusas de seda y accesorios llamativos serán los compañeros ideales para elevar cualquier outfit.

Una de las tendencias más destacadas será la combinación de pants con grandes abrigos o trench coats, creando un look moderno y sofisticado. Esta nueva forma de vestir promete ser cómoda y elegante al mismo tiempo, satisfaciendo las necesidades de los amantes de la moda más exigentes.

Noticia al Día / Noticias de aquí