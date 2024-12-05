Lunes 22 de septiembre de 2025
Las mujeres ya no quieren usar jeans, esta es la moda ahora para 2025

La moda del 2025 promete una revolución en nuestros armarios. Los pants, tradicionalmente asociados a la comodidad y el deporte,…

Por Andrea Guerrero

Las mujeres ya no quieren usar jeans, esta es la moda ahora para 2025
La moda del 2025 promete una revolución en nuestros armarios. Los pants, tradicionalmente asociados a la comodidad y el deporte, se perfilan como la prenda estrella del próximo año, destronando a los omnipresentes jeans.

Después de un 2024 marcado por el lujo y la formalidad, la moda parece tomar un giro hacia un estilo más relajado, sin renunciar a la elegancia. La clave estará en combinar lo deportivo con lo sofisticado, creando looks únicos y versátiles.

Los pants se convertirán en piezas clave para el día a día, pudiendo combinarse con una amplia variedad de prendas. Chaquetas oversize, blusas de seda y accesorios llamativos serán los compañeros ideales para elevar cualquier outfit.

Una de las tendencias más destacadas será la combinación de pants con grandes abrigos o trench coats, creando un look moderno y sofisticado. Esta nueva forma de vestir promete ser cómoda y elegante al mismo tiempo, satisfaciendo las necesidades de los amantes de la moda más exigentes.

