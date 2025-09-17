Latin Grammy revelan este miércoles 17-Sep los nominados de su 26ª edición

La Academia Latina de la Grabación anunciará este miércoles 17 de septiembre a los nominados de la 26ª entrega anual de los Latin Grammy, dando inicio a la carrera por los galardones más importantes de la música latina este año.

La ceremonia de estos premios tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en la vibrante ciudad de Las Vegas, marcando su regreso a la Ciudad del Pecado después de dos ediciones fuera: una histórica en España en 2023 y otra en su casa en Miami en 2024.

En esta edición, la Academia Latina de la Grabación además estrenará un nuevo campo y dos nuevas categorías que incluyen el título a mejor música para medios visuales y mejor canción de raíces.

Previa a la gala, la organización de los galardones distinguirá al cantante español Raphael como Persona del Año en un acto previsto para el 12 de noviembre, reconociendo la dilatada trayectoria y la imborrable huella del cantante en el panorama musical hispano.

También la española Rozalén, una de las cantautoras más influyentes del mundo hispanohablante, recibirá un homenaje como parte del programa ‘Leading Ladies of Entertainment 2025’ (Mujeres líderes del entretenimiento).

Este reconocimiento también condecorará a Maricarmen ‘Tuti’ Bou, vicepresidenta de Sony Music Entertainment en Puerto Rico; la ejecutiva dominicana Amarilys Germán, mánager de Juan Luis Guerra, y Paula Kaminsky, directora de Global Talent Services US (GTS).

