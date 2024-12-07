Laura Pausini y su peculiar manera de bajar las escaleras tras su aparatosa caída

Laura Pausini se hace viral nueva mente por su ingeniosa forma de bajar escaleras en pleno concierto Turín, Italia tras haber rodado por las escaleras en pleno concierto en Milán.

Después del incidente ocurrido en Milán, donde Laura Pausini sufrió una aparatosa caída en su gira World Tour Invierno 2024, la cantante italiana ha demostrado que puede convertir cualquier situación en un momento inolvidable.

Este gesto de bajar las escaleras sentada, no solo evitó un nuevo accidente, sino que también desató una ola de comentarios positivos y risas en las redes sociales.

“Mejor prevenir que lamentar y ser rodada”, “Así mismo, cero complejidades” y “Me encantó esta manera de bajar las escaleras” son solo algunos de los mensajes que sus fanáticos dejaron tras viralizarse el video de su peculiar descenso.

