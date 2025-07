Liliana Rodríguez confiesa que quiere reconciliarse con su padre José Luis Rodríguez

Es de conocimiento público que José Luis Rodríguez estuvo casado por primera vez durante dos décadas con Lila Morillo, con quien procreó a sus hijas Liliana y Lilibeth.

En 1996 contrajo segundas nupcias con Carolina Pérez y concibió a su tercera hija Génesis. Según han mencionado las hijas mayores la relación con la nueva familia de El Puma no fue la mejor y ocasionó la ruptura definitiva con su padre. Pese a ello, la primogénita todavía tiene la esperanza de reencontrase con el artista.

“Ha pasado una eternidad, cien años de soledad, como dicen por ahí. Pero creo en el Dios de reconciliación y de amor, y de unión, y de familia. Dios trabaja, cada quien a su tiempo”, mencionó Liliana Rodríguez durante un encuentro con la prensa por el espectáculo “Voces de Reinas” que realiza con Laura Zapata, Paty Navidad y Erika Alcocer.

Esperado momento

“A mí me gustaría que fuera ayer; recibir una llamada, poder reunirse y darle un abrazo; olerlo, besarlo. Pero si todavía no me toca, espero el momento y no pasa nada; sigo viviendo mi vida y pase lo que pase, pase o no, sigo creyendo en el Dios de unión y familiaridad”.

Liliana Rodríguez también reveló a ha tenido acercamientos a través de mensajes, pero sin resultado alguno.

Noticia al Día / People en Español