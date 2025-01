"Llevo 45 años en esto y es la primera vez que gano un premio como actriz": Demi Moore tras alzarse con un Globo de Oro por su papel en ‘The Substance’

"Estoy en shock. Llevo mucho tiempo haciendo esto, más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz".

Con esa frase recibió Demi Moore este domingo el galardón de mejor intérprete femenina de una película musical o de comedia en la 82.ª edición de los Globos de Oro.

Se alzó con él por haberse puesto en la piel de Elizabeth Sparkle, una estrella televisiva en declive, en The Substance, una brutal sátira sobre el culto a la juventud y la belleza con tintes gore.

Ante el que será su último programa de fitness y por el miedo a caer en el olvido, Sparkle se decide a probar un misterioso elixir de juventud que se promociona con un eslogan que suena muy familiar: "Conseguirás la mejor versión de ti misma".

Es una película sobre "la violencia que nosotras -las mujeres- nos infligimos a nosotras mismas", la describió la actriz de 61 años, en uno de los discursos más potentes de la noche.

Haberla protagonizado, ha supuesto para Moore, quien fuera la intérprete mejor pagada de los noventa, pero que ya apenas trabajaba, prácticamente un renacer en la industria.

Su talento como actriz emerge con fuerza en la película, en la que se muestra totalmente vulnerable y desnuda.

Y su triunfo en los galardones que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood le allana el camino hacia las nominaciones para los Oscar, que se conocerán el 17 de enero.

De creer ser solo una actriz palomitera a pensar que su carrera había acabado y que las mujeres nunca son suficientemente guapas, listas, delgadas, exitosas…



El maravilloso discurso de Demi Moore al ganar el #GoldenGlobes a mejor actriz de comedia por #LaSustancia pic.twitter.com/ozcMdPdQTN — El cine en la SER (@ElCineEnLaSER) January 6, 2025

"Una actriz de palomitas"

"Hace 30 años un productor me dijo que era una actriz de palomitas de maíz (crispetas, pochoclo o cotufas), lo que en aquel momento no me hacía merecedora de este premio", arrancó diciendo Moore.

"Significaba que podía hacer películas exitosas y que recaudaran mucho dinero, pero que no podía ser reconocida (por mi talento). Y yo lo creí", prosiguió en su discurso.

"Eso me corroyó con el tiempo hasta el punto en el que hace unos años llegué a pensar que eso era todo, que quizá ya estaba completa, que tal vez había hecho ya lo que se suponía que debía hacer", confesó.

De ese pozo la salvó la directora francesa Coralie Fargeat, admitió Moore, agradeciéndole por ello de corazón.

"Estaba en un punto muy bajo cuando recibí este guion mágico, audaz, valiente, rompedor, absolutamente loco titulado The Substance, y el universo me dijo: ‘No, aún no has acabado'", prosiguió la actriz.

Moore quiso cerrar su discurso con un mensaje que, aseguró, trata de transmitir la cinta que protagoniza.

"En esos momentos en los que no nos creemos lo suficientemente inteligentes, bellas, delgadas o exitosas, o simplemente cuando consideramos que no somos lo suficiente, podrás ver tu valía si dejas a un lado la vara de medir", subrayó.

"Así que hoy celebro esto (el premio) como el indicador de mi plenitud y del amor que impulsa, y del regalo que supone hacer algo que amo y que me recuerda que sí pertenezco", zanjó.

Lee también: Estos fueron los principales ganadores de los Globos de Oro 2023 (+Detalles)

Noticia al Día/Información de BBC Mundo