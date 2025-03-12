Domingo 21 de septiembre de 2025
Entretenimiento

Lo que respondió George Harris cuando le preguntaron si era homosexual

George Harris, el reconocido comediante venezolano, ha logrado una destacada carrera internacional, llevando el nombre de su país a alturas…

Por Ernestina García

Lo que respondió George Harris cuando le preguntaron si era homosexual
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

George Harris, el reconocido comediante venezolano, ha logrado una destacada carrera internacional, llevando el nombre de su país a alturas en cada presentación que realiza en los Estados Unidos.

A pesar de su reconocimiento internacional, la vida amorosa de Harris ha generado cierta polémica que ha captado la atención del público.

Aunque se ha especulado mucho sobre su orientación sexual, hasta el momento el comediante no ha confirmado ninguna pareja oficial ni se le ha visto en público con alguna mujer, lo que ha llevado a algunas personas a sugerir y a preguntarle si es gay.

En un live que realizó recientemente, le hicieron la pregunta de oro, a lo que este respondió: "Si fuera gay ya lo hubiese sabido el mundo y tuviera pasándomela bomba".

Con varios años fuera de Venezuela, su éxito es innegable, y su presencia en plataformas digitales es constante. Los videos de sus actuaciones se vuelven virales con frecuencia, ya que aborda una amplia gama de temas, tanto de su propia vida como de la de otras personas.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

Chyno Miranda presume en redes un romántico obsequio de su pareja

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Gobernación del Zulia celebra Día Mundial de las Playas con jornada de saneamiento en las costas del Lago

Seis jóvenes venezolanos representan al país en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía en Rusia

Seis jóvenes venezolanos representan al país en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía en Rusia

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo pública la carta que el presidente Maduro envió a Donald Trump

Vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo pública la carta que el presidente Maduro envió a Donald Trump

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada "Los cuarteles van al pueblo" y anuncia operación Cumanogoto 200 en el estado Sucre

Accidente entre moto y carro deja un herido en la calle 72 con av 3-E

Accidente entre moto y carro deja un herido en la calle 72 con av 3-E

Dos milagros en evaluación podrían llevar a la canonización de la beata venezolana Madre María de San José

Dos milagros en evaluación podrían llevar a la canonización de la beata venezolana Madre María de San José

Noticias Relacionadas

Nacionales

“Las armas son del pueblo”: Padrino López

Este domingo 21 de septiembre, en el marco de la jornada “Los cuarteles van a la comunidad”, el ministro para…
Entretenimiento

Gustavo Dudamel se despedirá de la Filarmónica de Los Ángeles tras 17 años de trabajo

El criollo anunció, en febrero de 2023, que dejaría de ser el director de la Filarmónica de Los Ángeles para incorporarse como director a la de Nueva York de forma permanente
Al Dia

Regresa a los escenarios norteamericanos Whitney Houston, después de 13 años de su fallecimiento: La magia de la IA

Los herederos de la artista en colaboración con la empresa de IA Moisés.ai ,realizaron el proyecto para honrar el legado de la famosa cantante
Entretenimiento

Roberto González: "No somos la música de tendencia, pero sí la que se ha mantenido durante muchísimos años"

Con la pasión que lo caracteriza y el sabor de la guaracha, el cantante zuliano Roberto González anunció este viernes…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025