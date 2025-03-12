Lo que respondió George Harris cuando le preguntaron si era homosexual

George Harris, el reconocido comediante venezolano, ha logrado una destacada carrera internacional, llevando el nombre de su país a alturas en cada presentación que realiza en los Estados Unidos.

A pesar de su reconocimiento internacional, la vida amorosa de Harris ha generado cierta polémica que ha captado la atención del público.

Aunque se ha especulado mucho sobre su orientación sexual, hasta el momento el comediante no ha confirmado ninguna pareja oficial ni se le ha visto en público con alguna mujer, lo que ha llevado a algunas personas a sugerir y a preguntarle si es gay.

En un live que realizó recientemente, le hicieron la pregunta de oro, a lo que este respondió: "Si fuera gay ya lo hubiese sabido el mundo y tuviera pasándomela bomba".

Con varios años fuera de Venezuela, su éxito es innegable, y su presencia en plataformas digitales es constante. Los videos de sus actuaciones se vuelven virales con frecuencia, ya que aborda una amplia gama de temas, tanto de su propia vida como de la de otras personas.

Noticia al Día