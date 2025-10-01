Miércoles 01 de octubre de 2025
Entretenimiento

Madonna contempló el suicidio durante la lucha por la custodia de su hijo: “No podía soportarlo”

A pesar de no haber podido ver crecer a su hijo, que hoy ya tiene 25 años, la estadounidense aseguró ambos mantienen en la actualidad una buena relación.

Por María Briceño

Madonna contempló el suicidio durante la lucha por la custodia de su hijo: “No podía soportarlo”
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Tras ocho años de matrimonio, Madonna y el director británico Guy Ritchie decidieron en 2008 separar sus vidas de forma definitiva. De aquella relación nació Rocco Ritchie, cuya custodia se convirtió en el centro de una disputa judicial que enfrentó arduamente a la pareja en los tribunales de Londres y Nueva York. Ocho años después de duras confrontaciones durante meses, ambas celebridades llegaron a un acuerdo que permitió al adolescente instalarse en el Reino Unido con su padre.

Tal y como reveló la cantante en el pódcast On Purpose, conducido por el británico Jay Shetty, aquel episodio resulto ser uno de los más duros de su vida, hasta el punto que la artista llegó a contemplar el suicidio.

“Hubo momentos en los que quería cortarme los brazos. De hecho, pensé en quitarme la vida”, confesó la reina del pop de los 90 que, por aquel entonces, se encontraba en plena gira Rebel Heart Tour, unas circunstancias que complicaba aún más la situación. “Debía salir al escenario cada noche y antes me quedaba tirada en el suelo de mi camerino, llorando. Pensaba que era el fin del mundo y no podía soportarlo”.

Frente a aquella crisis, Madonna, que hoy tiene 67 años, explicó que fue su espiritualidad lo que le ayudó a superar la situación. Desde hace décadas, la estrella practica la Kabbalah, una tradición mística del judaísmo que, según aseveró la artista, le permitió transformar su sufrimiento en aprendizaje. “La práctica espiritual me salvó la vida. Aprendí a resignificar las experiencias difíciles como lecciones con propósito, en lugar de verlas como castigos”, señaló.

A pesar de no haber podido ver crecer a su hijo, que hoy ya tiene 25 años, la estadounidense aseguró que, pese a las circunstancias de aquella época, ambos mantienen en la actualidad una buena relación. “Me alegra decir que ahora somos muy buenos amigos, aunque en aquel momento no podía verlo”.

Por otra parte, la cantante admitió durante la entrevista haber sufrido además durante gran parte de su vida otros conflictos internos, relacionados con la traición y el abandono. Una lucha interna que, tal y como reconoció la propia artista, la mantuvo durante mucho tiempo en una posición victimista frente a su entorno. Una actitud que ella misma logró revertir con el paso del tiempo, aprendiendo a asumir su responsabilidad y transformando su dolor en un aprendizaje de amor propio y autoconocimiento.

“Necesitas ser espiritual para tener éxito”, subrayó. “El éxito es tener una vida espiritual, y punto. No estaría aquí si no la tuviera”.

Lee también: Madonna tuvo que ser intubada tras ser hallada inconsciente en su casa

Noticia al Día/Información de La Vanguardia

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Madonna contempló el suicidio durante la lucha por la custodia de su hijo: “No podía soportarlo”

Madonna contempló el suicidio durante la lucha por la custodia de su hijo: “No podía soportarlo”

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 01 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 01 de octubre 2025

Nicolás Maduro recibe Doctorado Honoris Causa en Defensa de la Nación por parte de la Universidad Militar Bolivariana

Nicolás Maduro recibe Doctorado Honoris Causa en Defensa de la Nación por parte de la Universidad Militar Bolivariana

Hidrolago activa servicio de agua en más de 10 parroquias del eje Santa María en Maracaibo

Hidrolago activa servicio de agua en más de 10 parroquias del eje Santa María en Maracaibo

Hallaron muerto al embajador de Sudáfrica en Francia

Hallaron muerto al embajador de Sudáfrica en Francia

Murió repentinamente Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’

Murió repentinamente Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’

Venezolanos destacaron en el Campeonato Suramericano de Natación Juvenil

Venezolanos destacaron en el Campeonato Suramericano de Natación Juvenil

El día que unos locos mataron con una estaca a un bebé creyendo que era El antiCristo

El día que unos locos mataron con una estaca a un bebé creyendo que era El antiCristo

Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas

Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum "El vallenato que te gusta"

Gestos y expresiones de las mujeres en la actualidad

Gestos y expresiones de las mujeres en la actualidad

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Octubre: un mes para unirnos en la prevención y lucha contra el cáncer de mama

Octubre: un mes para unirnos en la prevención y lucha contra el cáncer de mama

Cae palo de agua con truenos y relámpagos en Maracaibo este miércoles 01-Oct

Cae palo de agua con truenos y relámpagos en Maracaibo este miércoles 01-Oct

Desde el polo norte a la tierra del sol amado: Sujeto disfrazado de

Desde el polo norte a la tierra del sol amado: Sujeto disfrazado de " El Grinch" en el centro de Maracaibo se vuelve viral

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 01 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 01 de octubre 2025

Madonna contempló el suicidio durante la lucha por la custodia de su hijo: “No podía soportarlo”

Madonna contempló el suicidio durante la lucha por la custodia de su hijo: “No podía soportarlo”

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Investigan a jueza por sus bailes en Tiktok

Los denunciantes alegan que dichas publicaciones afectan la imagen de la Rama Judicial, mientras que Cabrera se ha negado a entregar su teléfono celular y ha hecho público su caso
De Interés

Vuelve el festival nuevas bandas: R1tval de Maracaibo lidera la presentación especial

La banda lanzó su EP más reciente el cual lleva por nombre "Cartas en Fuego – EP"
Cultura

Héctor Lavoe, el rey de la puntualidad, estuviese cumpliendo 79 años: "Yo no soy quien llega tarde, es que ustedes llegan muy temprano"

La afirmación de que siga siendo, hasta la fecha, el mejor cantante de salsa brava, viene de legendarios músicos que tuvieron la oportunidad de trabajar junto a él en estudios de grabación y sobre una tarima, como por ejemplo Rubén Blades y Oscar D´ León, quienes aún siguen vigentes
Entretenimiento

La película Alí Primera será la candidata por Venezuela a los Óscar

Alí Primera llegó a los cines en octubre de 2024. El filme sigue la historia del cantautor venezolano y los eventos históricos que lo llevaron a ser conocido como el “cantor del pueblo”

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025