Viernes 22 de agosto de 2025
Entretenimiento

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Mafalda, uno de los personajes más icónicos del mundo del cómic hispanohablante, celebra sus más de 60 años de vida…

Por Ernestina García

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Mafalda, uno de los personajes más icónicos del mundo del cómic hispanohablante, celebra sus más de 60 años de vida de la mano del Instituto Cervantes de Shanghái, que inaugura hoy en su honor la exposición ‘Bienvenidos al mundo de Mafalda’.

Esta muestra, que se podrá visitar hasta el 31 de octubre, permitirá a los visitantes disfrutar de sus viñetas e incluye reproducciones a tamaño natural del personaje y sus amigos, su salón comedor y hasta una pequeña habitación.

Así, los seguidores shanghaineses de Mafalda podrán sentarse con ella a tomar un plato de esa sopa tan odiada y a repasar la historia desde 1964, año en el que el dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado (1932-2020), más conocido como Quino, presentó al mundo a su personaje más querido a través del semanario Primera Plana.

China, lejana geográfica y culturalmente de Argentina, tardó unos años más en conocer a Mafalda: la tira llegó al país asiático de la mano de la famosa escritora Sanmao (1943-1991), que la descubrió en un ejemplar que compró su marido, el español José María Quero, mientras vivían en el Sáhara.

Los primeros cuadernillos en chino aparecieron entre 1976 y 1977, y la fama de Sanmao -cuyo nombre aparecía en grande en la portada- ayudó al éxito de esas primeras ediciones, en las que la escritora se permitió cambiar u omitir algunos extractos de los textos originales para hacerlos más entendibles y atractivos para el público del país asiático.

«Algunos de los cambios más conocidos son la conversión de la mayonesa por la salsa de soja. Pero también podemos mencionar el cambio del apellido Pérez (muy común en los países hispanohablantes) por el de Lin o la mención a Papá Noel en lugar de los Reyes Magos, no tan famosos en el Extremo Asiático», explica la investigadora argentina Lucila Carzoglio, residente en Shanghái.

La experta asegura que «el trabajo de Sanmao tendía a transformar a Mafalda en una niña china, pero además en esas primeras viñetas ella incluía decenas de notas al pie que explicaban contextos, chistes o situaciones, al punto de convertirse ella misma también en un personaje».

Desde entonces se han publicado diversas ediciones de Mafalda en chino; la última de ellas, en el marco de este sexagésimo aniversario, a cargo de la editorial NeoCogito, que ha lanzado cinco tomos de tapa dura con una nueva traducción que busca acercar una voz más actual a los nuevos lectores.

Además, se ha publicado el libro ‘Universo Mafalda’, que construye un mapa de estas queridas tiras gracias a historias relacionadas con la creación de Quino, los modelos de algunos personajes, la situación social de la época o la enorme influencia que tuvo esta historieta en el mundo.

Wang Rufei, responsable de la edición actual, comenta: “Yo soy una fanática de la tira, todavía conservo mi edición de 1999 toda deshojada de tanto leerla. Mafalda se ha convertido en un programa vital que orienta mi vida cotidiana: la honestidad conmigo misma, la preocupación por los asuntos del mundo, el amor por los amigos y la familia”.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Gobernador Freddy Bernal aseguró que la frontera con Colombia está blindada

Gobernador Freddy Bernal aseguró que la frontera con Colombia está blindada

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Familia venezolana causa polémica con revelación de género en zona protegida de Chile

Familia venezolana causa polémica con revelación de género en zona protegida de Chile

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Miss Venezuela presentas sus 25 candidatas oficiales

La Gala de presentación que se transmitirá el venidero 11 de septiembre

Entretenimiento

Gustavo Dudamel y la Orquesta Simón Bolívar celebrarán 50 años de El Sistema junto a Coldplay en Londres a partir del 22-Ago hasta el 8-Sep

Dudamel describió esta colaboración como el punto culminante de medio siglo de trabajo, destacando la importancia de compartir escenario con Coldplay, una banda que —según él— refleja los mismos ideales de El Sistema: la música como fuerza de cambio social
Entretenimiento

El Almacén de mi Abuelita comparte el amor hermoso de El Otro Libro

En realidad será una preciosa tarde donde reinará el amor: el maestro Colina también ha dispuesto la ceremonia de presentación como un homenaje a su finada excompañera, Yariza Rincón, cuyo poemario, “El Otro Libro”, acompaña esta doble entrega literaria. Un acto donde participarán sus hijos, Gustavo e Israel Colina Vargas
Entretenimiento

Ivanna y Catalina: el orgullo musical de la familia SanLuis

Los artistas, originarios de Maracaibo, expresaron su orgullo por las pequeñas, a quienes describieron como “nuestro mayor orgullo”

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025