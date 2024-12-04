Maite Delgado calienta motores para el Miss Venezuela

La animadora de televisión más querida de Venezuela, Maite Delgado, se prepara para participar en el Miss Venezuela 2024.

Con gran entusiasmo, la presentadora compartió un video detrás de cámaras durante uno de los primeros ensayos del certamen, donde se la ve estudiando el libreto y recibiendo las indicaciones del director Harry Levy.

"Libreto en mano !!!! Primer ensayo de @missvenezuela ♥️ Gracias querido @harrylevya por la magistral dirección en este video Yo muy feliz luciendo a mi amado @byefrainmogollon y mis súper @calzadoezio Esto es el jueveeessss!!!!", escribió Maite en su cuenta de Instagram, dejando ver su emoción por este nuevo proyecto.

En la imagen, Maite Delgado luce radiante y elegante, vistiendo un diseño del reconocido diseñador venezolano Efraín Mogollón y calzado de la marca Ezío.

Su estilo impecable y su carisma la convierten en una de las favoritas del público para conducir la noche más linda del año.

Noticia al Día / Maite Delgado