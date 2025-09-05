Maite Delgado sorprendió a las candidatas del Miss Venezuela 2025

La icónica animadora de "Buenas Noches Poliedro", Maite Delgado, sorprendió este jueves 4 de septiembre a las candidatas del Miss Venezuela 2025, en el salón de pasarela y baile. La presentadora, uno del país, entró con gran emoción y su peculiar energía para aconsejar a las mises.

Delgado aseveró que también estuvo en ese salón en el año 1986, cuando representó al estado Anzoátegui, aunque no ganó, le valió para hacer una carrera impecable en los medios nacionales e internacionales.

“Aquí es donde comienza todo, dónde nace la magia, nacen los recuerdos más bonitos, las amistades para toda la vida y momentos no se olvidarán jamás”, expresó.

La edición de este 2025, será animado por Maite Delgado junto al zuliano José Andrés Padrón, en el Nivel Espacios del Centro Comercial Líder.

