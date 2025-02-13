Martes 26 de agosto de 2025
Maná se convierte en la primera banda en español nominada al salón de la fama del Rock & Roll

Los nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll son elegidos por votación por un panel internacional de más de mil 200 artistas, historiadores y profesionales de la industria de la música

Por María Briceño

Foto: agencia
Maná se convirtió en la primera banda de rock en español en ser nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll, uno de los más grandes reconocimientos no solo para la banda, sino también para la música en español en general.

Con este gran suceso, Mana se convierte en el primer nominado latino al Salón de la Fama del Rock en casi 10 años. Hasta ahora tan solo tres artistas latinos (que graban principalmente en español) han sido incorporados al Salón de la Fama del Rock desde su primera edición en 1986; Santana (1998), Ritchie Valens (2001) y Linda Ronstadt (2014).

Tras la emoción de tener esta nominación, el cantante principal Fher Olvera dijo a Billboard: “Somos cuatro cuates que crecimos en México escuchando rock and roll: los Beatles, los Stones, Queen, Led Zeppelin, los Eagles, Santana, etc.”

“Soñábamos con compartir nuestra propia música con el mundo. Queríamos compartir los sonidos y el espíritu de México y Latinoamérica. Ser nominados para el Salón de la Fama del Rock & Roll es algo casi imposible de imaginar. Estamos muy agradecidos con este honor”.

El Salón de la Fama del Rock & Roll anunció este miércoles 12 de febrero los nominados del año, revelando a 14 artistas que están en la contienda para unirse a la Clase de 2025 del Salón de la Fama. Además de Maná, la lista incluye:

  • Bad Company
  • The Black Crowes
  • Mariah Carey
  • Chubby Checker
  • Joe Cocker
  • Billy Idol
  • Joy Division/New Order
  • Cyndi Lauper
  • Oasis
  • Outkast
  • Phish
  • Soundgarden
  • The White Stripes

Revolucionando la escena del rock en español, Maná compuesto por Olvera, el baterista Alex González, el guitarrista Sergio Vallín y el bajista Juan Calleros, se formó hace más de 30 años en Guadalajara, Jalisco, México, y desde entonces se ha convertido en una de las bandas más veneradas y exitosas de América Latina.

En cuanto a giras, Maná se mantiene activo y relevante. Aunque ha realizado giras por todo el mundo durante décadas, en 2023 logró una hazaña extraordinaria al tocar más de 55 conciertos, incluidos 16 como parte de una residencia en el Kia Forum de Los Ángeles, donde vendieron más de 220.000 boletos, según Live Nation.

Los nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll son elegidos por votación por un panel internacional de más de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria de la música. Además, un elemento de votación de los fans impacta el recuento final. La Clase de 2025 será revelada a finales de abril, y la ceremonia de incorporación al Salón del Rock de 2025 tendrá lugar en Los Ángeles este otoño boreal.

Noticia al Día con información de La Nación

Murieron abuela y su nieto electrocutados tras caerle un cable de alta tensión en Baruta

FANB desmanteló artilleros en desembocadura del río Orinoco en Delta Amacuro

El Barcelona y su regreso al Spotify Camp Nou

Rafa y Chinin ofrecerán una Rumba Gitana en Maracaibo a beneficio de Fundanica Zulia

El Jardín Botánico de Maracaibo: Un registro visual de colores, texturas, sombras y fauna

Nueva gestión y renovación en la Fundación Tranvía de Maracaibo

España declara zona catastrófica en 16 comunidades por emergencias climáticas: Más de 410 mil hectáreas quemadas

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 26 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 26 de agosto

Ranger Suárez fue elegido Jugador de la Semana en la Liga Nacional

AmeriCup 2025: Venezuela termina la fase de grupos con una victoria ante Panamá

Liverpool vence sobre la hora al Newcastle con gol del adolescente Ngumoha

Polisur lo arrestó por presunto acoso sexual a su hijastra

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

