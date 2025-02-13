Maná se convierte en la primera banda en español nominada al salón de la fama del Rock & Roll

Maná se convirtió en la primera banda de rock en español en ser nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll, uno de los más grandes reconocimientos no solo para la banda, sino también para la música en español en general.

Con este gran suceso, Mana se convierte en el primer nominado latino al Salón de la Fama del Rock en casi 10 años. Hasta ahora tan solo tres artistas latinos (que graban principalmente en español) han sido incorporados al Salón de la Fama del Rock desde su primera edición en 1986; Santana (1998), Ritchie Valens (2001) y Linda Ronstadt (2014).

Tras la emoción de tener esta nominación, el cantante principal Fher Olvera dijo a Billboard: “Somos cuatro cuates que crecimos en México escuchando rock and roll: los Beatles, los Stones, Queen, Led Zeppelin, los Eagles, Santana, etc.”

“Soñábamos con compartir nuestra propia música con el mundo. Queríamos compartir los sonidos y el espíritu de México y Latinoamérica. Ser nominados para el Salón de la Fama del Rock & Roll es algo casi imposible de imaginar. Estamos muy agradecidos con este honor”.

El Salón de la Fama del Rock & Roll anunció este miércoles 12 de febrero los nominados del año, revelando a 14 artistas que están en la contienda para unirse a la Clase de 2025 del Salón de la Fama. Además de Maná, la lista incluye:

Bad Company

The Black Crowes

Mariah Carey

Chubby Checker

Joe Cocker

Billy Idol

Joy Division/New Order

Cyndi Lauper

Oasis

Outkast

Phish

Soundgarden

The White Stripes

Revolucionando la escena del rock en español, Maná compuesto por Olvera, el baterista Alex González, el guitarrista Sergio Vallín y el bajista Juan Calleros, se formó hace más de 30 años en Guadalajara, Jalisco, México, y desde entonces se ha convertido en una de las bandas más veneradas y exitosas de América Latina.

En cuanto a giras, Maná se mantiene activo y relevante. Aunque ha realizado giras por todo el mundo durante décadas, en 2023 logró una hazaña extraordinaria al tocar más de 55 conciertos, incluidos 16 como parte de una residencia en el Kia Forum de Los Ángeles, donde vendieron más de 220.000 boletos, según Live Nation.

Los nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll son elegidos por votación por un panel internacional de más de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria de la música. Además, un elemento de votación de los fans impacta el recuento final. La Clase de 2025 será revelada a finales de abril, y la ceremonia de incorporación al Salón del Rock de 2025 tendrá lugar en Los Ángeles este otoño boreal.

