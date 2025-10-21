Martes 21 de octubre de 2025
Al Dia

Mariah Carey fue designada Persona del Año 2026 por MusiCares

La cantante recibirá el homenaje durante la 35ª gala que se celebrará dos días antes de los premios Grammy, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles

Por Andrea Guerrero

Mariah Carey fue designada Persona del Año 2026 por MusiCares
Foto: Agencia
Mariah Carey ha sido nombrada Persona del Año 2026 por MusiCares, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística y su labor filantrópica, informó este martes la Academia de la Grabación.

La cantante recibirá el homenaje durante la 35ª gala que se celebrará dos días antes de los premios Grammy, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

"La influencia de Mariah Carey va mucho más allá de su extraordinario talento artístico. Ha utilizado su plataforma constantemente para brindar apoyo tangible a las comunidades, ya sea a través de ayuda en caso de desastre, empoderamiento juvenil o programas que ayudan a quienes enfrentan barreras para acceder a oportunidades", expresó Theresa Wolters, directora ejecutiva de MusiCares en un comunicado.

"Honrarla como Persona del Año celebra tanto su increíble legado musical como su dedicación a marcar una diferencia", añadió la directora.

Entre las labores filantrópicas más destacadas de Mariah Carey se encuentra el apoyo que brindó a comunidades afectadas por el huracán Katrina y la pandemia de COVID-19, así como la creación del Camp Mariah, en colaboración con la organización Fresh Air Fund, que ofrece oportunidades a jóvenes en situación vulnerable.

La gala Persona del Año tuvo su primera edición en 1991 y se encarga de recaudar fondos para apoyar los programas de MusiCares, incluyendo servicios de salud y bienestar, recuperación de adicciones, atención preventiva, ayuda en caso de desastre y apoyo de emergencia para profesionales de la música.

Carey se unirá el viernes 30 de enero de 2026 a una lista de homenajeados entre los que se incluyen artistas como Joni Mitchell, Jon Bon Jovi o Grateful Dead.

El más reciente lanzamiento de la diva del pop es ‘Here For It All’, su decimosexto álbum de estudio. Se trata de una producción ecléctica de ritmos como R&B, hip-hop, disco y gospel.

Noticia al Día / EFE

