Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

La actriz y cantante venezolana Marielena Dávila, hija de la reconocida presentadora Chiquinquirá Delgado y del cantante Guillermo Dávila, se encuentra en plena etapa de organización de su boda y ha compartido públicamente su entusiasmo por la búsqueda del vestido de novia.

A través de sus redes sociales, Marielena ha documentado parte del proceso, describiéndolo como una experiencia profundamente emotiva. “He llorado, reído, me han dado escalofríos… todos los sentimientos al mismo tiempo”, expresó en una publicación reciente, donde también se refirió a la actividad como “la más girly del mundo”.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre la fecha del enlace ni el lugar de la ceremonia, la artista ha manifestado estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Su testimonio ha generado reacciones entre seguidoras que también se encuentran en etapa de planificación nupcial, creando un espacio de empatía y celebración compartida.

Marielena Dávila ha desarrollado una carrera en televisión y música, consolidando su presencia en el medio artístico venezolano y latinoamericano.

