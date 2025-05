Marjorie de Sousa, a los 44, igualita como en la era de chica Polar

Marjorie de Sousa, la talentosa actriz y modelo venezolana, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una impresionante publicación en sus redes sociales. A sus 44 años, Marjorie luce un bikini dorado que resalta su figura esbelta y tonificada, demostrando que su belleza sigue intacta con el paso del tiempo.

La actriz, conocida por su papel como chica Polar a principios de los 2000, ha mantenido su encanto y atractivo físico a lo largo de los años. En su última publicación, Marjorie aparece bronceándose bajo el sol, con un look que incluye lentes de sol y un sombrero, complementando perfectamente su bikini dorado. La imagen ha recibido miles de "me gusta" y comentarios elogiosos de sus fans, quienes no han dejado de admirar su belleza natural.

Marjorie de Sousa ha sido un ejemplo de disciplina y amor propio, manteniéndose en forma a través de un régimen de ejercicio y una alimentación saludable. Su dedicación y esfuerzo no solo le han permitido brillar en la pantalla, sino también sentirse cómoda y segura con su cuerpo. "Me gusta cómo me veo, me acepto tal y como soy", expresó la actriz en una entrevista reciente.

La publicación en bikini dorado no es la primera vez que Marjorie deslumbra a sus seguidores con su figura. A lo largo de los años, ha compartido múltiples fotos en trajes de baño, siempre mostrando su belleza al natural y sin necesidad de filtros. Su capacidad para mantener su apariencia juvenil y radiante ha sido motivo de inspiración para muchos.

Marjorie de Sousa sigue siendo una de las figuras más queridas y admiradas en el mundo del espectáculo, y su reciente publicación es una prueba más de que la belleza no tiene edad. Con su carisma y elegancia, Marjorie continúa conquistando corazones y demostrando que, a los 44 años, sigue siendo tan deslumbrante como cuando era chica Polar.

