Más de cien artistas nacionales e internacionales participarán en la Feria de La Chinita: Habrá tarima en 5 e´ Julio con Bella Vista

Más de cien artistas nacionales e internacionales formarán parte del cartel de la quincuagésima novena edición de la Feria de La Chinita en Maracaibo, en la que se espera la visita de al menos un millón de personas procedentes de diferentes regiones del país y del extranjero.

Así lo dio a conocer este jueves 18 de septiembre el merenguero Omar Enrique Gotera Meléndez, presidente del Comité de Feria, junto al Alcalde Gian Carlo Di Martino, en una amena rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación realizada en un distinguido establecimiento de la ciudad.

Esta gran y tradicional fiesta patronal se realizará desde el 11 hasta el 18 de noviembre y contará con la instalación de varias tarimas en algunos de los puntos más concurridos de la ciudad como lo son la avenida 5 de Julio, la Vereda del Lago y el Parque Monumental Ana María Campos.

Noticia al Día / Avance