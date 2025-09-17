Gracias a tu ayuda, la perrita Chukita será operada este jueves y se solicita apoyo para su recuperación

La perrita Chukita, que sufrió fracturas en dos de sus patas, será operada la mañana de este jueves 18 de septiembre en el Instituto Municipal de Protección Animal, ubicado en Maracaibo.

Su caso se hizo viral tras una publicación reseñada en Noticia al Día, lo que ha generado una ola de apoyo y sensibilización por parte de la comunidad.

A pesar de la solidaridad demostrada, los dueños de Chukita solicitan ayuda adicional, ya que la perrita necesitará apoyo económico para cubrir los gastos de medicamentos, insumos, curas y los tratamientos postoperatorios.

La perrita presenta una doble fractura: una en la pata de arriba, cerca de la cadera, y la otra en la parte de abajo, que está completamente partida.

Se insta a la comunidad a unirse en apoyo a Chukita y seguir su evolución.

Para cualquier aporte estos son los datos de la dueña de Chukita: Banco de Venezuela 12442995 04265612198 Wendy Carolina Zabala Rojas.

Noticia al Día