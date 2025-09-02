Látigo, la mascota que enamora a los viajeros del aeropuerto La Chinita de Maracaibo

Con su cola en constante movimiento y un instinto protector que ha ganado el corazón de todos, Látigo no es un perro de servicio, ni un can antidrogas o antiexplosivos. Es la mascota oficial del Aeropuerto Internacional La Chinita de Maracaibo. Desde hace siete años, este perro de pelaje oscuro y espíritu libre se ha convertido en el vigilante más querido de la sala de llegadas.

A Látigo lo han intentado uniformar, pero él no quiere saber nada de chalecos. Prefiere caminar entre el personal de vigilancia y los viajeros que ya lo han adoptado como uno más de la familia. Al ver a sus "amigos", Látigo se levanta en dos patas y mueve la cola con una gratitud que conmueve. Muchos de los pasajeros habituales lo reciben con galletas y comida, y él responde con cariño tanto al personal del aeropuerto como a los viajeros que lo esperan con impaciencia.

Su historia comenzó cuando el trabajador Hugo Contreras lo encontró, siendo un cachorro, en una gasolinera cercana. Desde ese día, Látigo se unió al equipo del aeropuerto. Junto a Freddy Bracho y Yoamari Darroche, Contreras se encarga de que a Látigo no le falte nada, especialmente el afecto.

"El animalito es de color negro y desde bebé movía y mueve mucho la colita. Le llega a pegar a uno con cierta fuerza, por eso lo bauticé así", contó Contreras, explicando el particular nombre de la mascota.

Látigo ha compartido momentos con artistas, políticos y otras figuras reconocidas que han pasado por el aeropuerto. Los fines de semana, este enamoradizo perro aprovecha para salir a pasear por los alrededores del terminal, pero siempre regresa a su lugar favorito después de estar con su "novia", la sala de llegadas, donde tiene un espacio cómodo y con aire acondicionado para descansar.

Su devoción al aeropuerto es tal que, cuando un joven lo atacó y le causó una herida, el personal lo llevó a Misión Nevado para que lo atendieran, pero su recuperación final fue en el aeropuerto. "El personal se opuso a que se lo llevaran permanentemente", relató Yoamari, "y esperamos que se quede con nosotros hasta el final de sus días".

Noticia al Día/ Fotos: Xiomara Solano