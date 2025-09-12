Hubo mascotas entre los primeros y más vulnerables afectados en la explosión de una fábrica de pirotécnicos de la zona industrial el jueves 11, incluyendo, aves, perros y gatos, que fueron rescatados y algunos curados de quemaduras y desde anoche, regresaron al regazo de sus dueños, sirviendo de soporte emocional en los momentos que atraviesan al perder sus pertenencias.

Asi lo informó a Noticia al Día, Leonardo Jiménez, coordinador estadal de la Misión Nevado en el Zulia, quién lideró el operativo de atención integral de los animales que fueron afectados.

Diversas brigadas y ONGs se unieron para ofrecer atención veterinaria, apoyo psicológico para iniciar la búsqueda de sus dueños perdidos como se había reportado.

Desdeel momento en que ocurrieron los hechos la mañana del pasado jueves 11, las autoridades regionales hicieron un llamado a la comunidad para que reporten o resguarden cualquier mascota herida o extraviada y contacten a las organizaciones sí los localizan en estado de necesidad.

Los animales reciben desde primeros auxilios y atención veterinaria hasta apoyo psicológico mientras se busca a sus dueños o se les ubica en refugios.

Jiménez señaló que,las mascotas ofrecen soporte emocional a sus dueños al proporcionar compañía, amor incondicional y un sentido de propósito, lo que puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad, la depresión y la soledad, más aún, en momentos como el que enfrentaron junto a sus dueños elpasado jueves durante una explosión e incendio donde sus dueños perdieron las viviendas.

Los expertos señalan que acariciar a un animal puede aumentar la oxitocina, promoviendo la calma, porque disminuye el cortisol que está relacionado con el estrés. Las mascotas crean un espacio seguro donde las personas pueden ser ellas mismas y sentirse valoradas, mejorando su bienestar mental y emocional en general.

Noticia al Día/ Fotos: Will Marval