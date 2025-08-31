Domingo 31 de agosto de 2025
Mascotas

Punto Fijo será sede de workshop sobre cáncer en mascotas

El evento contará con la participación del médico veterinario José Alberto Angulo

Por Ernestina García

Punto Fijo será sede de workshop sobre cáncer en mascotas
El próximo 26 de septiembre se llevará a cabo el primer workshop «Abordaje Clínico al Paciente Oncológico Canino y Felino» en el auditorio de la Policlínica de Especialidades en Punto Fijo, una oportunidad única para la actualización profesional en el área de la oncología veterinaria.

El evento contará con la participación del médico veterinario José Alberto Angulo, un destacado diplomado especialista en oncología veterinaria de la UCLA, con una amplia y reconocida trayectoria en el tratamiento de pacientes oncológicos en el país.

Angulo abordará temas cruciales para el manejo del paciente con cáncer, desde el primer acercamiento clínico hasta la elección de las mejores opciones terapéuticas.

Durante la jornada, se discutirán aspectos clave como:Métodos complementarios a utilizar en consulta, estudios diagnósticos necesarios según el tipo de lesión, tumores más frecuentes en perros y gatos, y opciones terapéuticas disponibles.

Este workshop está especialmente dirigido a estudiantes de los últimos semestres de la carrera de veterinaria y a profesionales de pequeños animales que busquen profundizar sus conocimientos para ofrecer un mejor servicio a las mascotas.

Además, los participantes disfrutarán de un beneficio especial gracias al apoyo de Purina. Con la inscripción al evento, los asistentes recibirán de forma gratuita una beca para un curso autoguiado en la plataforma Veteswet.

Para mayor información y detalles sobre la inscripción, los interesados pueden contactar a los siguientes números telefónicos: 0414 – 637 14 01 y 0412 – 651 08 08.

Noticia al Día/nota de prensa

