“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

Alicia Machado, Miss Universo 1996, compartió en el pódcast Chingonamente un testimonio impactante sobre su lucha personal durante y después de su reinado. La exreina venezolana reveló que desarrolló una adicción a las anfetaminas —medicamentos para adelgazar— que se prolongó por seis años. Aclaró que nunca consumió drogas con fines recreativos, sino que su dependencia estuvo ligada a la presión por mantener estándares físicos extremos.

Machado relató que su peso llegó a oscilar entre los 48 y 88 kilos, y desmintió haberse sometido a cirugías bariátricas o tratamientos estéticos para controlar su figura, como se había especulado en el pasado. “Nunca me hice bypass ni liposucción”, afirmó.

Describió su etapa como Miss Universo como una experiencia dolorosa, marcada por desórdenes alimenticios severos y problemas emocionales que incluyeron dos intentos de suicidio. Entre los 18 y 30 años, vivió bajo una presión constante, especialmente durante el tiempo en que Donald Trump era propietario del certamen. Machado recordó prácticas extremas para perder peso, como pasar días alimentándose solo de café, una manzana y agua.

El punto de inflexión llegó con el nacimiento de su hija Dinorah, a quien considera su mayor fuente de luz y transformación. “Ella cambió mi vida por completo”, expresó. La maternidad le permitió iniciar un proceso de sanación y resignificación de su historia.

Hoy, Alicia Machado ha reconstruido su vínculo con los concursos de belleza desde una nueva perspectiva. Como jueza en Miss Universe Latina para Telemundo, afirma que la corona que una vez fue una carga, ahora representa empoderamiento. Además, ha consolidado una carrera artística en televisión, con participaciones en telenovelas y realities como MasterChef Celebrity 2021.

