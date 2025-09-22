Lunes 22 de septiembre de 2025
Michell Stella: El venezolano entre los latinos más influyentes de Warner Bros

La historia de Stella será trasladada a un cortometraje animado de un minuto que será presentado en todas las plataformas de Discovery en Español

Por María Briceño

Michell Stella: El venezolano entre los latinos más influyentes de Warner Bros
Foto: RRSS
En el Mes de la Herencia Hispana, Warner Bros. Discovery U.S. Hispanic (WBD USH), organizó un evento televisivo y una campaña multiplataforma para celebrar la transformación, la creatividad y la identidad de la comunidad, y lo hizo con “Dejando Huella”, cortometraje animado que se suma al despliegue de programación especial en Discovery en Español, Discovery Familia, Hogar de HGTV y por primera vez en la historia de esta campaña multiplataforma de WBD USH– CNN en Español.

La propuesta gira en torno de las impactantes historias de cuatro latinos que han dejado huella con su resiliencia y logros: Diana Trujillo, científica que salió de las calles de Cali para liderar equipos de la Nasa en la exploración de Marte; Edgar Barrera, músico criado en un pueblo fronterizo de Texas y actual ganador de 26 premios Grammy como compositor y productor; Priscila Coronado, abogada que hizo historia como la primera presidenta latina de la Harvard Law Review y Michell Stella, un venezolano que pasó de cruzar la selva del Darién a desfilar en la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York.

La historia de Stella será trasladada a un cortometraje animado de un minuto que será presentado en todas las plataformas de Discovery en Español a propósito del Mes de la Hispanidad.

“Hubo muchas situaciones en donde me dije: “Bueno, Michell, hay dos caminos: suicidarse o transformar todo lo que te está pasando como persona y seguir adelante””, contó Stella en una entrevista para la BBC sobre su vida.

Stella, que se denomina persona queer, supo desde la infancia que era diferente. Y así se lo hicieron sentir: con burlas, acoso, canciones de mal gusto y golpes en algunos casos.

Aunque no estuvo en sus planes iniciales, cuando tuvo que tomar la decisión de cruzar el tapón del Darién, entre Panamá y Colombia, y uno de los pasos migratorios más complejos y peligrosos del mundo, nunca dudó. Y un año y meses después de comenzar a vivir en Estados Unidos, logró modelar en la New York Fashion Week.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Michell Stella (@michells09)

Lee también: Michell Stella, venezolano que tras sufrir bullying cruzó la selva del Darién, llegó a EE UU y ahora modela en Nueva York

Noticia al Día/Información de Crónicas de Chile

