Migbelis Castellanos desea que su hijo conozca todo sobre Venezuela

Migbelis Castellanos, exmiss Venezuela 2013 y presentadora venezolana reveló para el más reciente episodio de “Chabán Podcast”, que promete hacer que su primer hijo sepa todo sobre Venezuela, pues su país natal, alberga los mejores paisajes y la comida más rica del mundo entero.

Castellanos afirmó que su actual pareja, padre del niño que lleva en su vientre, ama con locura la comida venezolana y que han soñado con la posibilidad de llevarlo pronto a conocer Venezuela y su ciudad natal Cabimas en la Costa Oriental del estado Zulia.

La venezolana también confesó en exclusiva, el nombre que llevará su primogénito, el cuál se llamará “Caden Unanue”. Para la ex reina de belleza, su actual pareja representa el hombre que por tantos años soñó a su lado, pues ve en él, el ejemplo de ser un gran papá, con valores de familia y mucho amor.

Migbelis también reveló que a finales de noviembre se estaría casando por el altar vestida de blanco, en una celebración que promete reunir a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo más cercanos.

Noticia al Día / Artistas Venezolanos