Migbelis Castellanos se prueba vestidos de novia

Parece que Migbelis Castellanos se casa este año, embarazada.

La venezolana estuvo con Jomari Goyso, en el podcast Más moda menos filtro del estilista, buscando vestido de novia y por lo que comentó la conductora, no ha habido todavía pedida oficial ni anillo, pero ella y el empresario neoyorquino Jason Unanue, que se convertirán en padres en marzo de 2025, conviven juntos y están preparando el enlace.

Por eso, para hacerse a la idea de cómo lucirá con cinco meses de embarazo, dejando atrás los malestares de los primeros meses, el experto en moda y belleza le colocó una barriga falsa ¡que le sentaba como un guante! A su llegada a la tienda, la exreina de belleza tenía muy claro cómo deseaba verse. "Muy clásica", afirmó rotunda, ante la pregunta de si deseaba verse moderna, clásica o como reina de belleza.

Castellanos manifestó su deseo de casarse por la iglesia, y que no quería un traje muy escotado, sino sencillo, con corte imperio para que cupiera su creciente vientre.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina, quien representó a Venezuela en Miss Universo 2014, confesó sentirse liberada después de una vida llena de restricciones alimentarias por el modelaje, como el intermitente, la dieta, la obligación de ir al gimnasio ¡y hasta coserse la lengua para comer menos! "¿Te da miedo engordar mucho?", preguntó Goyso. "No, me da miedo no alimentarme bien y que pase algo con el bebé", respondió la futura mamá.

En cuanto a los trajes de novia

Primero se probó uno con mucho escote, con un cuerpo de tirante fino formado por hojitas con transparencias y brillos, y falda de capas de tul, que no le gustó.

El segundo contaba con un cuerpo liso, con hombros caídos, clásico que lo descartó porque le recordaba al blanco que usó en Miss Universo.

Después encontró un diseño que le encantó, blanco liso, con manga larga con detalles drapeados en la parte de arriba, hombros al descubierto, silueta sirena y con encaje en la cola y en la espalda, que le quedaría ceñido en la panza. "Muy hermoso" dijo al verse.

Y en último lugar sorprendió a su amigo y estilista Jomari al decir que el que más le gustaba era un modelo con cuerpo estilo corsé, con doble busto, manguitas cortas caídas, cola corta y falda con abertura para la pierna. ¡Le gustó tanto que hasta le pusieron velo! Aunque en este diseño habría que modificar donde cae la cintura en el momento en el que avance el embarazo.

Los vestidos que se probó la conductora de Desiguales oscilan entre los $3,500 y los $5,000, un precio que según la propia Migbelis "pagará el novio".

Noticia al Día/People