Miss Universo 2025 será el 21-Nov en Tailandia

La organización Miss Universo anunció el país sede para la 74.ª edición del certamen de belleza. A través de sus redes sociales, confirmó que el evento se llevará a cabo en Tailandia el próximo 21 de noviembre.

Durante una conferencia de prensa realizada en Nueva York se anunció que Bangkok será la sede del Miss Universo. En esta opoportunidad, 130 aspirantes buscarán convertirse en la sucesora de Victoria Kjaer, representante de Dinamarca.

Esta será la cuarta vez que el país asiático es anfitrión de un certamen del Miss Universo. La primera vez fue la edición 42 del certamen que se realizó en el Queen Sirikit International Convention Center, Bangkok. En esta edición la ganadora fue la representante de Namibia, Michelle McLean.

Luego, en 2005, Tailandia se convirtió en sede nuevamente y el evento se realizó en el Impact Arena, Bangkok. En esta edición la ganadora fue la representante de Canadá, Natalya Vladimirovna Glebova

En 2018 nuevamente se escogió a Tailandia para ser anfitrión de la edición 67 del Miss Universo. En la ceremonia, realizada en el Impact Arena de Bangkok, la ganadora fue la representante de Filipinas, Catriona Gray.

La edición 73 del Miss Universo se realizó en la Ciudad de México. En este certamen compitieron 130 candidatas p, peroue Victoria Kjaer, representante de Dinamarca, quien se llevó la codiciada corona.

Esta es la primera vez en la historia del Miss Universo en que una representante de Dinamarca se lleva la corona. De hecho, ninguna candidata de ese país no llegaba a la final de la competencia desde 1963.

En el segundo lugar quedó Miss Nigeria, Chidimma Adetshina, mientras que Miss Mexico, María Fernanda Beltrán, obtuvo el tercer lugar.

Noticia al Día/Con información de El Diario NY