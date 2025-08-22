La lista oficial de las 25 candidatas de la temporada 2025 del Miss Venezuela se reveló la noche de este jueves 21 de agosto, a través del canal oficial de YouTube del concurso. En una transmisión que acaparó la atención de todos, se confirmaron los nombres de las jóvenes aspirantes que completarán el grupo de Misses que durante los próximos meses representarán la belleza, el propósito y la inteligencia de la mujer venezolana.

Nina Sicilia (presidenta del Miss Venezuela) y Harry Levy (director artístico y creativo de la marca) anunciaron quiénes fueron las 18 candidatas seleccionadas durante la Evaluación Presencial Integral (EPI) que se llevó a cabo el pasado viernes 8 de agosto en las instalaciones de Venevision: Anabelly Ojeda, Clara Vegas, Daniela Sandoval, Fabiola Marín, Gabriela De La Cruz, Gabriela Villegas, Génesis Mendoza, Kelly Maita, Liuva Hernández, María Evangelista Alayón, Milena Soto, Mística Núñez, Rosangel Mundaraín, Silvia Maestre, Stephanía Torrellas, Valentina Martínez, Yelimar Fonseca y Yosdany Navarro (en orden alfabético).

Las otras siete candidatas que resultaron ganadoras en los certámenes regionales de sus estados fueron: Valeria del Amor (Táchira), Auri López (Carabobo), Génesis Núñez (La Guaira), Valeria Di Martino (Zulia), Estefanía Díaz (Aragua), Johanna Aponte (Guárico) y Andrea Molina (Distrito Capital).

En la Gala de presentación que se transmitirá el venidero 11 de septiembre, ellas ya tendrán asignada su banda, mientras que las otras jóvenes deberán esperar por la tan anhelada designación de la entidad a la que representarán.

"En el Miss Venezuela seguimos siendo la plataforma de belleza más reconocida del país y por eso compartimos la emoción que hoy embarga a estas 25 jóvenes venezolanas al convertirse en candidatas oficiales de este año 2025. El grupo es realmente espectacular y nos promete una temporada llena de retos y expectativas", expresó Nina Sicilia, presidente del certamen.

Esta nueva edición del Miss Venezuela seguirá en la búsqueda y preparación de reinas que inspiren con su liderazgo, su voz y sus acciones. Con este anuncio oficial, la emoción hacia la noche más linda del año apenas comienza y el certamen de belleza de mayor trayectoria en el país seguirá proyectando las habilidades de las concursantes a través de una plataforma integral de formación y empoderamiento.

Noticia al Día/Información de Noticias Venevisión