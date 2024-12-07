Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Montaner regala una bachatica a María, madre del Niño Jesús, para conectar con la fé y el amor en Navidad

El reconocido cantautor Ricardo Montaner sorprendió a sus seguidores con un emotivo regalo navideño: una bachata dedicada a la Virgen…

Por Andrea Guerrero

Montaner regala una bachatica a María, madre del Niño Jesús, para conectar con la fé y el amor en Navidad
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El reconocido cantautor Ricardo Montaner sorprendió a sus seguidores con un emotivo regalo navideño: una bachata dedicada a la Virgen María. Con esta nueva canción, el artista busca conectar con la fe y el amor en una época tan especial del año.

En esta pieza musical, Montaner expresa su devoción a la madre de Jesús a través de una letra conmovedora y una melodía que invita a la reflexión y a la oración. La bachata, un género musical muy popular en Latinoamérica, se convierte en el vehículo perfecto para transmitir este mensaje de esperanza y unión.

Con este lanzamiento, Montaner demuestra una vez más su versatilidad como artista y su capacidad para conectar con un público diverso. La bachata dedicada a la Virgen María se suma a su extensa discografía y se posiciona como una propuesta musical única y especial para estas fiestas.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Ricardo Montaner (@montaner)

Noticia al Día / Ricardo Montaner

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Volvió a temblar en Maracaibo

Volvió a temblar en Maracaibo

Diosdado Cabello sobre sismo:

Diosdado Cabello sobre sismo: "No hubo daños mayores"

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Trump sustituye foto de Biden por un ‘autopen’ en galería presidencial de la Casa Blanca

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

Al menos 100 personas intoxicadas en un colegio de Cojedes

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

El colombiano Juan Carlos Osorio entra en los planes de la Vinotinto

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Barcelona garantiza la seguridad del Spotify Camp Nou y espera autorización para su pronta reapertura

Barcelona garantiza la seguridad del Spotify Camp Nou y espera autorización para su pronta reapertura

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Muere una ‘influencer’ que vivió 11 de sus 14 años con

Muere una ‘influencer’ que vivió 11 de sus 14 años con "un cáncer implacable"

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

Hallan sin vida al músico venezolano Tayron Paredes en Cocotitlán, México

Hallan sin vida al músico venezolano Tayron Paredes en Cocotitlán, México

¡MUY FUERTE! Sismo de 3,9 sorprende a los marabinos

¡MUY FUERTE! Sismo de 3,9 sorprende a los marabinos

"El Colosal", Ricardo Cepeda grabó el tema "Bajo la Oración de Piedra" con el que rinde homenaje a la Chinita

Noticias Relacionadas

Zulia

Así vivieron el sismo los zulianos

Los zulianos vivieron segundos de angustia este miércoles 24 de septiembre durante el sismo que afectó parte de Venezuela, Colombia,…
Nacionales

Dos temblores sacudieron el Zulia y otras regiones del país

El movimiento no solo se percibió en el estado Zulia, sino también en otras regiones del país, Colombia, Aruba, Curazao, y varias zonas del Caribe
Al Dia

¡MUY FUERTE! Sismo de 3,9 sorprende a los marabinos

Este miércoles 24 de septiembre en horas de la tarde, los habitantes de la ciudad de Maracaibo se sorprendieron por…
Al Dia

Con 250 toneladas de asfalto Alcaldía de Maracaibo inicia rehabilitación de “Las Delicias"

La rehabilitación vial de la ciudad permite optimizar el desplazamiento de los vehículos y garantiza la seguridad de los conductores y usuarios, política social que impulsa el alcalde Di Martino

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025