Morante rendirá tributo a los mejores baladistas venezolanos con una íntima presentación en Maracaibo

El cantante zuliano Hendrik Morante rendirá tributo a los mejores intérpretes de baladas románticas en Venezuela, con una exclusiva presentación que brindará a sus seguidores el próximo viernes 19 de septiembre, en un reconocido local nocturno situado en la calle 77 (5 de Julio) de Maracaibo.
Junto a su propia agrupación de talentosos músicos, "Morante" (como es conocido en el ámbito artístico del país) ha preparado un emotivo repertorio de temas que lanzaron a la fama internacional en la década del 80 a Ricardo Montaner, Franco de Vita, Frank Quintero, Yordano, entre otros baladistas.
La presentación tendrá por nombre "Homenaje a los Grandes" y según "Morante", será una noche memorable pues tiene meses ensayando para que su actuación sea impecable. Expresó que este mismo performance lo llevará a Caracas el próximo 4 de octubre.
Hendrik Morante nació en Maracaibo hace 38 años y canta desde que era un adolescente. Durante su trayectoria, se ha paseado por diferentes estilos musicales, interpretando piezas de grandes cantantes internacionales como por ejemplo Camilo Sesto, entre otros. Ha compartido tarima con Yonder Morales, Argenis Carruyo, El Gran Combo de Puerto Rico y Gilberto Santa Rosa, con este último en México.
Noticia al Día / José Gregorio Flores
Foto: José Gregorio Flores.