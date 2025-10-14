MTV cerrará todos sus canales y dejará de transmitir el 31 de diciembre: Fueron más de 40 años de revolución musical

MTV, la icónica cadena que revolucionó la industria musical desde su lanzamiento en 1981, cerrará sus canales musicales en Europa el próximo 31 de diciembre de 2025. Este cierre afecta a varias marcas del grupo como MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live HD, que dejarán de emitir en mercados europeos, así como en Asia, América Latina y Australia.

La información fue confirmada por medios como la BBC y The Sun, que señalaron que la decisión forma parte de una reestructuración tras la fusión entre Skydance Media y Paramount Global, que dio lugar a la nueva Paramount Skydance Corporation. Esta empresa apuesta fuertemente por el streaming, a través de plataformas como Paramount+ y Pluto TV, y ha anunciado recortes presupuestarios significativos, incluyendo un ajuste de 500 millones de dólares.

MTV abrió sus emisiones el 1 de agosto de 1981 con el videoclip “Video Killed the Radio Star” de The Buggles, marcando un antes y un después en la forma de consumir música. Durante más de cuatro décadas, la cadena fue referente cultural y musical, dando espacio a artistas emblemáticos como Michael Jackson, Madonna, Nirvana, y muchos otros, además de popularizar formatos como los MTV Video Music Awards y el famoso MTV Unplugged.

Con el paso del tiempo, el canal fue adaptándose a los cambios en la industria, pero desde los años 2000 fue perdiendo protagonismo musical y empezó a apostar cada vez más por reality shows y formatos no relacionados con la música, como “The Osbournes”, “Laguna Beach” o “Jersey Shore”. En 2011, MTV eliminó oficialmente las palabras “Music Television” de su logo, simbolizando el fin de su etapa como canal dedicado exclusivamente a la música.

En España, los canales musicales de MTV todavía están disponibles en plataformas como Movistar Plus+ y Orange TV, aunque dejaron Vodafone a finales de agosto de 2025. Sin embargo, tras este anuncio, se espera que también desaparezcan próximamente de la televisión española. Cabe destacar que MTV 00s no está incluida en la lista de canales que se cerrarán, por lo que su situación actual permanece incierta.

El canal original MTV mantendrá sus emisiones, enfocadas principalmente en un público joven, con una programación que seguirá priorizando los reality shows. La noticia ha causado tristeza entre antiguos presentadores y seguidores, quienes reconocen la importancia histórica de la cadena en la consolidación de la música visual y la cultura pop global.

Así, el próximo 31 de diciembre se cerrará un capítulo importante de la historia de la música televisada, cuando MTV diga adiós a sus canales musicales en múltiples regiones del mundo, dejando atrás un legado que marcó varias generaciones, aunque ahora desplazado por la era digital y las plataformas de streaming.

Noticia al Día / Con información de la Vanguardia