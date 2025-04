Muere la estilista de Celia Cruz

Ruth Sánchez Laviera, la genio tras las pelucas coloridas, los brillos y la estética audaz que definieron a Celia Cruz, falleció, confirmaron fuentes cercanas a su familia y al entorno de la legendaria cantante.

Con más de 40 años de trayectoria, Ruth no solo fue la estilista de la "Guarachera de Cuba", sino su confidente y amiga, un vínculo que culminó con un acto de devoción: arreglar a Celia para su despedida final en 2003.

Nacida en Santurce, Puerto Rico, Ruth desafió los deseos de su padre para perseguir su pasión por la peluquería. Tras mudarse a Nueva York, trabajó en el Lourdes Beauty Salon y, a los 25 años, abrió su propio local, El Yunque Obá, en el Upper West Side. Su talento la llevó a colaborar con la revista Essence, donde estilizó a íconos como Diana Ross, Donna Summer y Vanessa Williams, además de músicos de la Fania como Johnny Pacheco y Tito Puente.

Su encuentro con Celia Cruz en los años 60 marcó el inicio de una sociedad creativa sin precedentes. Ruth diseñó looks que trascendieron la música: pelucas monumentales, vestidos con plumas y accesorios que convirtieron a Celia en un símbolo global. "Ella entendía que su imagen debía ser tan poderosa como su voz", destacó la investigadora Rosa Marquetti, quien lamentó su partida: "Paz y luz para ti, admirada Ruthie".

Ruth Sánchez no solo reinventó la estética de Celia, sino que desafió estereotipos en una industria dominada por hombres. Como mujer afrodescendiente, abrió camino para que otras profesionales destacaran en el estilismo. "Trabajó con orgullo para celebridades negras en una época donde la representación era limitada", subrayó un comunicado del Patrimonio de Celia Cruz.

Desde la cuenta oficial de la cantante en Instagram, se publicó un homenaje: "Hasta el día en que comenzó a padecer su enfermedad, Ruth fue un apoyo inquebrantable. Su lealtad y dedicación dejaron una huella imborrable en el corazón del legado de Celia". Linda Becquer Pritchett, sobrina de Cruz, la recordó como "una fuente de inspiración".

Aunque no se han revelado las causas de su muerte ni los detalles del funeral, el duelo se extiende entre colegas y admiradores. Ruth deja dos hijas (Noelia y Cindy), dos hijos (Alexis y David) y nietos que, junto al mundo de la música y la moda, lloran a una artista cuyo ingenio transformó la cultura latina. "Ruth no creaba looks; creaba leyendas", resumió un fan en redes.

