Muere Lee Joo-Sil actriz de "El juego del calamar"

La actriz surcoreana Lee Joo-sil, conocida por su participación en el exitoso fenómeno global de Netflix El Juego del Calamar (Squid Game), falleció el domingo 2 de febrero de 2025 a los 81 años tras una lucha contra el cáncer de estómago. La noticia fue confirmada por su agencia 1230Culture.

Según el periódico surcoreano JoongAng Ilbo, Lee sufrió un paro cardíaco en su hogar y fue declarada muerta después de ser trasladada al Hospital St. Mary en Uijeongbu, Gyeonggi. Se había sabido que fue diagnosticada con cáncer de estómago solo tres meses antes de su fallecimiento.

A lo largo de su carrera, Lee Joo-sil participó en varios proyectos, destacándose en títulos como Notebook from My Mother, A la caza de espíritus malignos y Estación zombie.

La actriz fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 4 a los 50 años, con una esperanza de vida de solo un año. Sin embargo, la actriz superó esta enfermedad tras 13 años de tratamiento, como ella misma lo compartió en julio de 2023.

