Muere Lee Joo-Sil actriz de "El juego del calamar"

Su último papel fue en la segunda temporada de El Juego del Calamar

Por María Briceño

Muere Lee Joo-Sil actriz de
Foto: agencia
La actriz surcoreana Lee Joo-sil, conocida por su participación en el exitoso fenómeno global de Netflix El Juego del Calamar (Squid Game), falleció el domingo 2 de febrero de 2025 a los 81 años tras una lucha contra el cáncer de estómago. La noticia fue confirmada por su agencia 1230Culture.

Según el periódico surcoreano JoongAng Ilbo, Lee sufrió un paro cardíaco en su hogar y fue declarada muerta después de ser trasladada al Hospital St. Mary en Uijeongbu, Gyeonggi. Se había sabido que fue diagnosticada con cáncer de estómago solo tres meses antes de su fallecimiento.

A lo largo de su carrera, Lee Joo-sil participó en varios proyectos, destacándose en títulos como Notebook from My Mother, A la caza de espíritus malignos y Estación zombie.

La actriz fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 4 a los 50 años, con una esperanza de vida de solo un año. Sin embargo, la actriz superó esta enfermedad tras 13 años de tratamiento, como ella misma lo compartió en julio de 2023.

Noticia al Día/Información de Diario Libre

Noticias Relacionadas

Al Dia

Ministro Araguayán y gobernador Caldera inauguraron Terminal Lacustre Nigale que interconecta a Mara y Padilla

Los trabajos se iniciaron el pasado 10 de julio y ejecutados en tiempo récord para el beneficio de habitantes de ambas localidades de la subregión Guajira.
Entretenimiento

La Niña Roa lanza “La Dama de Hierro”: una catarsis musical que honra a las mujeres que aman desde el dolor

“La Dama de Hierro” ya está disponible en todas las plataformas digitales
Entretenimiento

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

La princesa Ana de Inglaterra, hermana de Carlos III, cumple este viernes 15 de agosto 75 años, una edad a…
Cultura

El cuatrista zuliano Jorge Polanco celebra 40 años de trayectoria artística con el lanzamiento de varios discos y una próxima gira en Venezuela

Fiel a sus raíces, Polanco recientemente llegó al Zulia luego de estar 10 años en el exterior, tiempo que aprovechó para seguir proyectando el folclor venezolano con presentaciones en varios continentes y radicarse en Miami (EEUU). Su talento innato y la destreza con la que domina el instrumento, lo han convertido en uno de los músicos más destacados de Latinoamérica.

