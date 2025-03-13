Martes 23 de septiembre de 2025
Al Dia

Mujeres de 130 países competirán en noviembre en Tailandia por la corona de Miss Universo

La directora general de Miss Universo, la tailandesa Anne Jakrajutatip, dijo que las representantes de 130 territorios arribarán al país asiático -entre el 2 y el 3 de noviembre- para competir por el título que ostenta la modelo danesa Victoria Kjaer desde noviembre de 2024, cuando fue coronada en México

Por Andrea Guerrero

Mujeres de 130 países competirán en noviembre en Tailandia por la corona de Miss Universo
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Mujeres de 130 países competirán en la edición 74 del certamen de belleza Miss Universo, que se celebra el 21 de noviembre en Tailandia, según anunciaron este jueves los organizadores del concurso en una rueda de prensa en Bangkok.

La directora general de Miss Universo, la tailandesa Anne Jakrajutatip, dijo que las representantes de 130 territorios arribarán al país asiático -entre el 2 y el 3 de noviembre- para competir por el título que ostenta la modelo danesa Victoria Kjaer desde noviembre de 2024, cuando fue coronada en México.

Esta nueva edición remarcó, se centrará en "impacto, belleza y cultura", y será una muestra más del ‘soft power’ (poder blando) de Tailandia, cuyo Gobierno promueve una intensa campaña para atraer turistas e inversiones extranjeras.

Explicó que este año el concurso tendrá tres ciudades anfitrionas, entre ellas las turísticas Phuket y Pattaya, donde se celebrarán desfiles de moda y otras actividades entre el 8 y el 16 de noviembre.

Las candidatas se reinstalarán después en Bangkok hasta la gala final, que levantará el telón el 21 de noviembre las 8.00 hora local (1.00 GMT), para garantizar el horario estelar en Nueva York, donde será transmitida a las 20.00 del día anterior.

Por su parte, el presidente del concurso de belleza Miss Grand Internacional, Nawat Itsaragrisil, celebró la inédita alianza de su marca con el Miss Universo, al tiempo que prometió una edición llena de "shows increíbles".

"Como aliados, podemos volar juntos, con más éxito", remarcó el tailandés, encargado de producir el show, cuya gala final espera acoger a 50.000 personas, siempre que se vendan todas las entradas, que estarán disponible desde junio.

Tailandia, donde existe una alta afición por los concursos de belleza, fue en diciembre de 2018 sede del Miss Universo, que terminó ese año con la coronación de la filipina Catriona Gray, en una edición en la que participó por primera vez una mujer transgénero, la española Ángela Ponce.

Desde entonces, el certamen ha abolido varias de sus reglas discriminadoras, como la prohibición de participar a mujeres casadas o con hijos, la cual fue levantada en 2023, mientras que en 2024 se eliminó el límite de edad.

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Misterio de

Misterio de "Tostadas El 25″: Su nombre se mantiene en la historia por el número de la calle del sector Delicias donde nació

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, perdona al asesino de su esposo

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 23 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Presidente Maduro inaugura Hotel Gran Cacique Maiquetía

Presidente Maduro inaugura Hotel Gran Cacique Maiquetía

Luis Enrique se quedó con el Premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador del Año

Luis Enrique se quedó con el Premio Johan Cruyff al Mejor Entrenador del Año

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

Se hace viral la viuda de Vicente Fernández por los besos con un señor que es su hermano Jaime

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La reina del fútbol: Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro por tercer año consecutivo

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro

La magíster Elizabeth Valero presentó su libro "Oratoria: El Poder de la Palabra"

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Fueron hallados muertos en México los artistas colombianos B-King y Regio Clown

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Te reciba el cielo en el que creíste, Evida Teresa Lubo…

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

Balón de Oro: PSG fue elegido Mejor Equipo del Año

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

John Curtis y la invención del primer chicle comercial en Estados Unidos en 1848

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

PSG cayó por la mínima ante el Marsella en el clásico francés

Francia reconoce al Estado palestino

Francia reconoce al Estado palestino

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Casa Blanca confirma que recibió carta del presidente Nicolás Maduro

Casa Blanca confirma que recibió carta del presidente Nicolás Maduro

Zulia inicia el martes con lluvias dispersas y cielo nublado: se prevé mayor actividad atmosférica en la tarde

Zulia inicia el martes con lluvias dispersas y cielo nublado: se prevé mayor actividad atmosférica en la tarde

China toma medidas extraordinarias ante la llegada de poderoso supertifón

China toma medidas extraordinarias ante la llegada de poderoso supertifón

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 23 de septiembre de 2025

Desmembrados y con un mensaje de los narcos: el trágico final de los músicos colombianos ‘B King’, y DJ Regio Clown en México

Desmembrados y con un mensaje de los narcos: el trágico final de los músicos colombianos ‘B King’, y DJ Regio Clown en México

Noticias Relacionadas

Al Dia

Inicia la 80.ª Asamblea General de la ONU

Más de 190 líderes mundiales se reúnen para abordar el conflicto en Oriente Medio, la crisis ucraniana, el empoderamiento de las mujeres, clima e inteligencia artificial, entre otros temas.
Internacionales

Detienen en Ecuador a dos presuntos miembros del Tren de Aragua durante protestas

El funcionario señaló que los extranjeros fueron detenidos con otras dieciocho personas en el municipio de Otavalo, de la provincia andina de Imbabura
Al Dia

Desmembrados y con un mensaje de los narcos: el trágico final de los músicos colombianos ‘B King’, y DJ Regio Clown en México

Los cuerpos de Sánchez, conocido como ‘B King’, y Herrera –DJ Regio Clown en el mundo del entretenimiento– habrían sido presumiblemente desmembrados
Economía

Reportan entrega de estipendios de la Misión Robert Serra correspondientes a agosto y septiembre

Según los reportes, los pagos fueron efectuados para los meses de agosto y septiembre. Monto agosto: 708,80 bolívares digitales (Bs) Monto septiembre: 832,50 bolívares digitales (Bs)

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025