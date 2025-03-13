Mujeres de 130 países competirán en noviembre en Tailandia por la corona de Miss Universo

Mujeres de 130 países competirán en la edición 74 del certamen de belleza Miss Universo, que se celebra el 21 de noviembre en Tailandia, según anunciaron este jueves los organizadores del concurso en una rueda de prensa en Bangkok.

La directora general de Miss Universo, la tailandesa Anne Jakrajutatip, dijo que las representantes de 130 territorios arribarán al país asiático -entre el 2 y el 3 de noviembre- para competir por el título que ostenta la modelo danesa Victoria Kjaer desde noviembre de 2024, cuando fue coronada en México.

Esta nueva edición remarcó, se centrará en "impacto, belleza y cultura", y será una muestra más del ‘soft power’ (poder blando) de Tailandia, cuyo Gobierno promueve una intensa campaña para atraer turistas e inversiones extranjeras.

Explicó que este año el concurso tendrá tres ciudades anfitrionas, entre ellas las turísticas Phuket y Pattaya, donde se celebrarán desfiles de moda y otras actividades entre el 8 y el 16 de noviembre.

Las candidatas se reinstalarán después en Bangkok hasta la gala final, que levantará el telón el 21 de noviembre las 8.00 hora local (1.00 GMT), para garantizar el horario estelar en Nueva York, donde será transmitida a las 20.00 del día anterior.

Por su parte, el presidente del concurso de belleza Miss Grand Internacional, Nawat Itsaragrisil, celebró la inédita alianza de su marca con el Miss Universo, al tiempo que prometió una edición llena de "shows increíbles".

"Como aliados, podemos volar juntos, con más éxito", remarcó el tailandés, encargado de producir el show, cuya gala final espera acoger a 50.000 personas, siempre que se vendan todas las entradas, que estarán disponible desde junio.

Tailandia, donde existe una alta afición por los concursos de belleza, fue en diciembre de 2018 sede del Miss Universo, que terminó ese año con la coronación de la filipina Catriona Gray, en una edición en la que participó por primera vez una mujer transgénero, la española Ángela Ponce.

Desde entonces, el certamen ha abolido varias de sus reglas discriminadoras, como la prohibición de participar a mujeres casadas o con hijos, la cual fue levantada en 2023, mientras que en 2024 se eliminó el límite de edad.

