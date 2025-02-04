Sábado 16 de agosto de 2025
Entretenimiento

Murió el actor británico Brian Murphy: Reconocido por su participación en series de los años 70

El artista deja un legado en la industria de entretenimiento y falleció a los 92 años

Por Candy Valbuena

Murió el actor británico Brian Murphy: Reconocido por su participación en series de los años 70
Falleció el actor Brian Murphy, famoso por su papel de George Roper, a los 92 años. Foto: Agencias
Falleció el actor británico Brian Murphy, conocido por series televisivas de la década de los pasados años 70 como ‘Un hombre en casa’ (Man About The House) o ‘George and Mildred’ (Los Roper), tenía 92 años, su deceso se registró en su casa del condado de Kent, en el sureste de Inglaterra, informaron este martes medios locales.

Se supo que Murphy, falleció en su domicilio el domingo y había trabajado estrechamente con la directora de teatro Joan Littlewood desde los inicios de su carrera.

Foto: Agencias

Más recientemente, apareció en episodios del drama médico de la BBC ‘Holby City’, el programa de ‘sketches’ ‘The Catherine Tate Show’ y la comedia de la cadena ITV ‘Benidorm’, así como en el programa de comedia ‘Last of the Summer Wine’, recuerda la BBC.

Rindiendo homenaje a su "talento y humanidad", el amigo y agente de Murphy, Thomas Bowington, lo describió como un "hombre alegre y profundamente bondadoso", añade la cadena.

Filmó antes de Navidad

Murphy había estado filmando una comedia antes de Navidad y tenía previsto empezar la producción de una película en junio en la que actuaría junto a Linda Regan como marido y mujer.

Bowington dijo que Regan todavía planeaba protagonizar la película, pero que "primero tendrían que tomarse un respiro" antes de elegir a su coprotagonista, ya que, dijo, "Brian no es fácilmente reemplazable".

Tenía cáncer de columna

Según el agente, Murphy había desarrollado un dolor en la espalda hace unas tres semanas y, tras hacerse una revisión médica, los doctores le dijeron que tenía cáncer en la columna y los hombros.

Murphy conoció a su mujer en 1990 cuando protagonizaron una obra juntos como marido y mujer, y se casaron en 1995.

En una declaración a los medios, Regan dijo que tuvo la suerte de haber encontrado a su "alma gemela, Brian, a quien amaré por siempre".

Nacido en la Isla de Wight en 1932, Murphy se formó en la Real Academia de Arte Dramático y su carrera empezó en los pasados años 50 cuando se convirtió en miembro del pionero Theatre Workshop.

Foto: Agencias

Fundado por Joan Littlewood y su socio Gerry Raffles, se dedicó a modernizar el teatro y llegar a las audiencias de la clase trabajadora.

Su trayectoria

Murphy actuó en muchas producciones del dramaturgo inglés William Shakespeare dirigidas por Littlewood, y trabajó en su único largometraje, la comedia ‘Sparrows Can’t Sing’.

Pero fue sobre todo conocido por su papel en ‘Man About the House’ (Un hombre en casa), una comedia de la cadena ITV que explora la dinámica de un hombre y dos mujeres que comparten piso en londres en los años 70.

Posteriormente, protagonizó el ‘spin-off’ ‘George and Mildred’ (Los Roper), en el que Murphy interpretó a un gruñón y egoísta George Roper dominado por su esposa, encarnada por su compañera en el Theatre Workshop Yootha Joyce.

Según los medios británicos Murphy tenía dos hijos.

Noticia a Día/Con información de EFE

