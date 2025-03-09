Murió el diseñador de modas Richard Febles: Sus trajes brillaron en el Miss Venezuela

El diseñador venezolano Richard Febles, cuyo trabajo se enfocó en la confección de vestidos de novia, para gente del entretenimiento y el Miss Venezuela, falleció el sábado 8 de marzo a sus 59 años de edad.

Una de las personas que confirmó el deceso de Febles fue la profesora de modelaje y figura ligada a la preparación de misses, Giselle Reyes, quien a través de sus historias en Instagram publicó una imagen del diseñador con el mensaje: "Gracias por tando amor. Descansa en paz".

A través de la plataforma X, otros usuarios también lamentaron la desaparición física del afamado diseñador.

Entre las misses que portaron los diseños del artista se cuentan:

Sandra Buseth – 1997

Adelaida Pifano – 1996

Antonella Baricelli – 1999

Mariangel Ruíz – 2002

Febles también elaboró vestidos para Carmen Victoria Pérez, Dayana Mendoza, Marena Bencomo y Christina Dieckmann cuando participó en el Miss Venezuela en 1997.

Desde temprana edad

La inclinación de Richard Febles en la moda se evidenció desde los 18 años de edad. Indica el blog «Íconos Rotos», que su primer boceto lo elaboró en 1984 para Juliana Ricci, su amiga del colegio Américo Vespucio, en Los Chorros.

Se graduó en 1988 del Instituto Universitario de Diseño Las Mercedes, en Caracas, de donde también fue profesor.

Alcanzó la fama en 1996 cuando incursionó como diseñador en el certamen Miss Venezuela, junto con sus amigos, José María Almeida y Gionni Straccia.

Falleció hoy 08 de marzo a los 59 años el diseñador Richard Febles y estas fueron algunas de sus creaciones que vimos en diferentes ediciones de la pasarela de la moda del Miss Venezuela:

