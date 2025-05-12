Murió James Foley, director de ’50 sombras de Grey’

El cineasta James Foley falleció a los 71 años, según confirmó su publicista al medio ‘The Hollywood Reporter’. El director estadounidense, ampliamente conocido por su trabajo en las secuelas de la saga ‘Cincuenta sombras de Grey’, murió “plácidamente mientras dormía a principios de esta semana” tras una “larga lucha” contra un cáncer cerebral, tal como detalló su representante.

Foley deja una carrera marcada tanto por éxitos de taquilla como por colaboraciones memorables en el mundo del videoclip. Entre sus obras más populares se encuentran ‘Cincuenta sombras más oscuras’ (2017) y ‘Cincuenta sombras liberadas’ (2018), las dos últimas entregas de la trilogía basada en las novelas de E.L. James, que recaudaron cientos de millones de dólares en taquilla internacional. Anteriormente, en los años 80, dirigió ‘Who’s That Girl’ (1987), protagonizada por Madonna, en uno de los intentos de la artista por consolidarse en la gran pantalla.

James Foley Y Madonna

Pero la conexión entre Foley y Madonna fue más allá del cine. El director trabajó bajo el seudónimo de Peter Percher en varios videoclips emblemáticos de la Reina del Pop, como ‘Live to Tell’, ‘Papa Don’t Preach’ y ‘True Blue’, contribuyendo así a consolidar la estética visual que marcó los primeros años de la artista. Además, su relación personal era tan cercana que fue elegido como padrino en la boda de Madonna con Sean Penn en 1985.

Aunque su filmografía incluye títulos variados —como el thriller ‘Glengarry Glen Ross’ (1992), basado en la obra de David Mamet y protagonizado por Al Pacino, Jack Lemmon y Alec Baldwin—, el nombre de James Foley está especialmente vinculado al trabajo con grandes estrellas y producciones que marcaron una época.

Su fallecimiento supone una pérdida para la industria del cine y para aquellos que compartieron con él no solo proyectos, sino también vínculos personales profundos. Como recordó su publicista, James “murió plácidamente mientras dormía” tras enfrentarse con entereza a una enfermedad devastadora. Un final sereno para una vida entregada al arte y a las historias que cautivaron a millones.

