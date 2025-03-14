Murió Stedman Pearson, conocido por ser miembro del grupo Five Star

Este jueves 13 de marzo se dio a conocer el fallecimiento del cantante británico Stedman Pearson, a los 60 años, fue miembro del grupo de pop Five Star junto a sus cuatro hermanos.

A través de un comunicado divulgado por un miembro de la familia, se informó que Pearson, a quien sus allegados describieron como "un caballero" y "un hijo, hermano y tío increíble", murió el pasado 10 de marzo. Padecía diabetes y estaba sometido a un tratamiento de diálisis.

"Que los recuerdos y el amor que nos dio a nosotros y al resto del mundo sean el mayor consuelo. Le echaremos profundamente de menos", añadió la familia del artista en la nota, difundida por medios británicos.

Los Five Star, compuesto por el propio Steadman junto a sus hermanos menores Deniece, Lorraine, Doris y Delroy Pearson, fueron apodados como los ‘Jackson 5’ británicos y lograron escalar hasta los primeros puestos de las listas de éxitos británicas a finales de los años 80.

La banda lanzó su álbum debut, ‘Luxury of Life’ en 1985, seguido de ‘Silk and Steel’ un año más tarde, que consiguió ser el disco más vendido en el Reino Unido.

Además, los cinco hermanos lograron el premio Brit en 1987 en la categoría de mejor grupo británico.

