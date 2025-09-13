La noche de este sábado 13 de septiembre, la Plaza de San Pedro se transformó en un escenario de luz, música y espiritualidad con la celebración del concierto Grace for the World, un evento que reunió a artistas internacionales como Andrea Bocelli, John Legend, Pharrell Williams y Karol G, quien se convirtió en la primera colombiana en presentarse en este emblemático espacio.

Uno de los momentos más impactantes de la jornada fue el despliegue aéreo de más de 3.500 drones, coordinado por la compañía Nova Sky Stories. Las figuras proyectadas sobre la cúpula de San Pedro incluyeron imágenes de la Virgen María, el Papa Francisco, la Piedad y aves en vuelo, en una secuencia visual inspirada en la Capilla Sixtina. Según los organizadores, se trata del mayor espectáculo de drones realizado en Europa hasta la fecha.

El evento, codirigido por Bocelli y Pharrell Williams, marcó el cierre del Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana y forma parte de las celebraciones del Año Jubilar 2025. La Iglesia Católica apostó por una propuesta cultural innovadora para conectar con audiencias jóvenes, integrando tecnología, música contemporánea y mensajes de unidad global.

Además de las interpretaciones musicales, el concierto fue transmitido en vivo a nivel mundial a través de plataformas como Disney+, Hulu y ABC News Live, permitiendo que millones de personas se sumaran virtualmente a esta experiencia multisensorial.

Con Grace for the World, el Vaticano no solo abrió sus puertas al arte contemporáneo, sino que consolidó un espacio de diálogo entre tradición y modernidad, donde la música y la tecnología se unieron para transmitir un mensaje de fraternidad universal.

SORPRENDE SHOW DE DRONES DURANTE EL GRACE FOR THE WORLD.



En estos momentos, se lleva a cabo este impresionante evento musical en la Plaza de San Pedro, Roma, que reúne a artistas como Andrea Bocelli, Jhon Legend, Karol G (primera colombiana en cantar en esta plaza).



La… pic.twitter.com/9T0TSdCSCk — México Ahora (@AhoraMex) September 13, 2025

Noticia al Día / Infobae / RPP Noticias