Nació el primer nieto del músico estadounidense Kurt Cobain

Frances Bean Cobain, hija del legendario vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, y la reconocida cantante Courtney Love, se convirtió en madre por primera vez. Frances Bean y Riley Hawk dieron la bienvenida a su hijo, Ronin.

La noticia fue anunciada a través de una emotiva publicación en su perfil de Instagram, donde presentó al pequeño Ronin Walker Cobain Hawk, fruto de su matrimonio con Riley Hawk, hijo del icónico skater Tony Hawk.

La llegada de Ronin, quien nació el pasado 17 de septiembre, fue recibida con alegría por amigos y familiares.

“Bienvenido al mundo, hermoso hijo. Te amamos más que a todo”, escribió Frances junto a una serie de imágenes en blanco y negro que muestran las manos del recién nacido y momentos con su pareja.

El nacimiento de Ronin une a dos dinastías artísticas: por un lado, el legado del grunge y el rock alternativo que Kurt Cobain dejó en los 90, y por el otro, el mundo del skateboarding revolucionado por Tony Hawk. A pesar de su linaje mediático, la pareja mantuvo su embarazo en completo hermetismo, sorprendiendo a sus seguidores con esta noticia.

¿Quién fue Kurt Cobain?

Kurt Cobain, el niño alegre que creció como adolescente rebelde antes de dedicarse a la música, es otro ‘miembro’ más para el infame ‘club de los 27′ (Jones, Hendrix, Morrison, Joplin, Winehouse…). Este 2024 se cumplen 30 años de su desaparición física.

Kurt Cobain tuvo una carrera musical corta, pero quizás fue una de las más influyentes dentro de la cultura popular.

Kurt Cobain no solo fue un músico talentoso, sino un ícono que personificó el espíritu rebelde y auténtico del movimiento grunge de los años 90.

Con himnos como “Smells Like Teen Spirit” y “Come As You Are”, Nirvana definió una época y capturó las angustias y esperanzas de toda una generación.

