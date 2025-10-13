Nariman Battikha deslumbra en el Miss Grand International 2025 con traje típico inspirado en las reinas venezolanas

La representante de Venezuela en el certamen Miss Grand International 2025, Nariman Battikha, logró captar la atención del público y del jurado al presentar su traje típico, una creación de gran impacto visual que rinde homenaje a la historia y el legado cultural de las reinas de belleza del país.

La pieza, titulada oficialmente “Homenajes a las Reinas Venezolanas”, fue diseñada por el reconocido modista, Carlos Pérez. Más allá de su estética, el atuendo busca resaltar el papel simbólico de las reinas como expresión del esfuerzo colectivo, la identidad nacional y la pasión que caracteriza al mundo de los concursos en Venezuela.

Con esta propuesta, Battikha no solo exhibe una obra de arte en pasarela, sino también una representación del orgullo y la tradición que envuelven a la belleza venezolana en el escenario internacional

Noticia al Día