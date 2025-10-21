Martes 21 de octubre de 2025
Netflix aumentó su beneficio neto en un 25 % en el tercer trimestre de 2025

De enero a septiembre, los ingresos de Netflix ascendieron a 33.132 millones de dólares, un 15,2 % más

Por Andrea Guerrero

Netflix aumentó su beneficio neto en un 25 % en el tercer trimestre de 2025
Foto: Referencial
Netflix informó este martes que logró un beneficio neto de 8.562 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un 25,1 % más que el mismo periodo del año anterior.

Este aumento estuvo impulsado por el incremento de suscriptores con el lanzamiento de programas emblemáticos de la plataforma como el estreno de la segunda temporada de ‘Wednesday’, la secuela del filme ‘Happy Gilmore’ o la película más popular de su catálogo hasta la fecha ‘KPop Demon Hunters’.

Su beneficio por acción ajustado (EPS en inglés﻿) fue de 5,87 dólares en el tercer trimestre de 2025, por debajo de los 6,97 dólares esperados por los analistas, a pesar de que la plataforma alcanzó unos ingresos de 11.510 millones de dólares en ese periodo, un 17 % más.

Sin embargo, su margen operativo fue del 28 %, menor al 31,5 % que habían previsto inicialmente, debido a un gasto imprevisto relacionado con un problema legal con las autoridades fiscales de Brasil.

De enero a septiembre, los ingresos de Netflix ascendieron a 33.132 millones de dólares, un 15,2 % más.

La participación de la audiencia se mantiene sólida. Durante el tercer trimestre, la plataforma reportó que alcanzó su mayor cuota de visualización trimestral hasta la fecha en Estados Unidos y el Reino Unido.

Según datos de Nielsen y BARB, esta cuota ha crecido un 15 % y un 22 %, respectivamente, desde el cuarto trimestre de 2022.

Netflix estima que para el cuarto trimestre de 2025 sus ingresos serán de aproximadamente de 11.960 millones de dólares, lo que supone un 16,7 % más respecto al mismo periodo del año anterior.

La empresa con sede en California, cerrará el año con una programación que incluye la esperada última temporada de ‘Stranger Things’, el estreno de la adaptación de Guillermo del Toro de la obra clásica ‘Frankenstein’, así como ‘Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery’ dirigida por Rian Johnson.

Recientemente la plataforma estrenó la segunda temporada de la serie nominada al Emmy ‘Nobody Wants This’, y así como el filme de Kathryn Bigelow ‘A House of Dynamite’ que compitió en el Festival de Cine de Venecia.

Otros proyectos que se espera generen un impacto positivo en sus números en el último trimestre del año son los partidos navideños de la NFL, así como la pelea de boxeo entre Jake Paul y Gervonta ‘Tank’ Davis.

Estas iniciativas siguen el éxito del combate celebrado en septiembre entre Terence Crawford y Canelo Álvarez, que reunió a más de 41 millones de espectadores y se convirtió en uno de los eventos deportivos más vistos de este siglo.

Noticia al Día / EFE

Entretenimiento

Netflix aumentó su beneficio neto en un 25 % en el tercer trimestre de 2025

De enero a septiembre, los ingresos de Netflix ascendieron a 33.132 millones de dólares, un 15,2 % más
Canonización

La aureola en la estatua de San José Gregorio Hernández: Símbolo de su elevación a la santidad

Este acto simbólico sella formalmente su canonización, reconociéndolo como el primer santo laico de Venezuela.
Al Dia

Maracaibo celebró el 9no Aniversario de la Declaratoria del Baile de la Burriquita como Patrimonio Cultural de Venezuela

La actividad reunió a 35 burriquitas provenientes de los municipios Mara, Cabimas, San Francisco y Maracaibo.
Zulia

Sismo de magnitud 4.1 se registró al sureste de Bachaquero este martes

El evento ocurrió a las 11:14 de la mañana, con una profundidad de 10.2 kilómetros y epicentro ubicado en las coordenadas 9.852° N y 70.857° O, a 31 kilómetros al sureste de Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez

