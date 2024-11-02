Netflix reveló el primer tráiler de “El juego del calamar 2”

Netflix presentó el primer tráiler de la aclamada segunda temporada de "El juego del calamar" a solo unas semanas del estreno oficial y promete superar las expectativas en cuanto a tensión y drama.

En esta nueva temporada, Lee Jung-jae regresa al papel de Seong Gi-hun, el protagonista conocido como el "Jugador 456″. La serie está lista para elevar la dificultad del juego, ofreciendo a su audiencia una competencia más feroz que la vista en la temporada anterior.

El anunció fue publicado a través de la cuenta de X de la plataforma, donde fue resaltado que "El juego no se detiene", en conjunto con el mensaje fue dado a conocer el tráiler de aproximadamente un minuto y medio que deja ver los nuevos desafíos que enfrentarán los competidores.

Está continuación de "El juego del calamar 2″ reanuda la historia en un clima de creciente tensión y suspenso. Gi-hun, marcado por sus experiencias pasadas decide desentrañar la letal verdad detrás de la competencia y se enfrenta a nuevos obstáculos, incluida la desconfianza de sus compañeros de juego.

Con este intrigante tráiler, “El juego d calamar 2” se convierte en uno de los estrenos más prometedores y esperados de Netflix este año.

Noticia al Día/Netflix