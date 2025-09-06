Nina León: una marabina que representa a Venezuela en la serie The Chosen

La actriz venezolana Nina León, oriunda de Maracaibo, ha logrado destacar en la producción internacional de Netflix, The Chosen, interpretando a María Salomé, madre de los apóstoles Santiago y Juan. Su participación en esta exitosa serie representa un importante paso para el talento venezolano en producciones de alcance global.

The Chosen, conocida por su enfoque humanizado sobre la vida de Jesús y sus seguidores, ha sido traducida a múltiples idiomas y distribuida en diversas plataformas digitales, convirtiéndose en un fenómeno cultural y espiritual a nivel mundial. En este contexto, el trabajo de León ha sido celebrado por su autenticidad y sensibilidad, aportando profundidad y diversidad al elenco.

La actriz ha expresado que formar parte de esta serie no solo ha sido un logro profesional, sino también una oportunidad para representar a Venezuela y motivar a otros artistas latinos a cruzar fronteras sin perder su identidad cultural.

.En sus inicios, el proyecto parecía incierto: las probabilidades de que la serie superara su primera temporada eran limitadas. Sin embargo, contra todo pronóstico, The Chosen se ha convertido en la serie autofinanciada más exitosa hasta la fecha, acumulando cerca de 800 millones de visualizaciones desde su lanzamiento.

León está radicada en Texas desde 1996, y es una economista egresada de la Universidad del Zulia, quien se sumó al elenco movida por su pasión por la actuación. Su presencia en The Chosen reafirma el valor del talento nacional en escenarios internacionales, consolidando su trayectoria artística.

